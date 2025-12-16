támadásDebrecenanyóskéselésemberölési kísérletgyerek

Súlyosabb minősítést kér az ügyészség a debreceni késes támadás ügyében

Súlyosabb jogi minősítést és hosszabb szabadságvesztést indítványoz az ügyészség abban az ügyben, amelyben egy nő Debrecenben késsel fenyegetőzött. A támadás közben volt anyósát és saját gyermekét sem kímélte.

2025. 12. 16. 15:23
Nem ért egyet az elsőfokú ítélettel az ügyészség abban az ügyben, amely egy családi konfliktusból erőszakba torkolló támadás miatt került a bíróság elé Debrecenben. Álláspontjuk szerint a Debreceni Törvényszék alábecsülte a történtek súlyát, amikor a késes cselekményt életveszélyt okozó testi sértés kísérleteként minősítette, holott annak körülményei emberölési szándékot támasztanak alá – írta az Origo.

A támadás kimerítette az emberölési kísérlet fogalmát
A támadás kimerítette az emberölési kísérlet fogalmát. Fotó: Pixabay/Mikewildadventure

A vádirat szerint a nő 2020-ban vált el férjétől, ezt követően élethelyzete instabillá vált. Közös kiskorú gyermekük elhelyezéséről hosszan tartó jogvita zajlott, amely 2022-ben az édesapa javára zárult. A gyermek elhelyezésének elvesztését a nő nem tudta elfogadni, volt férjét és annak édesanyját okolta a saját helyzetéért. Az ügyészség szerint a nő ezt követően rendszeresen fenyegető, trágár tartalmú üzeneteket küldött, több alkalommal halálos fenyegetéseket is megfogalmazva. A konfliktus végül 2024 nyarán fajult el, amikor a vádlott megjelent volt anyósa otthonánál.

 

A támadás rendkívül agresszív volt

A házba bejutást a nő lánya próbálta megakadályozni, sikertelenül. A vádlott erőszakkal bement az ingatlanba, bántalmazta a gyermekét, majd az éppen fürdő anyósát is megtámadta. Egy késsel a sértett feje irányába szúrt, amelynek következtében a sértett vérző, vágott sérülést szenvedett.

Bár a gyermeknek sikerült kicsavarnia a kést az anya kezéből, a támadás nem ért véget. Az anyós és a gyermek az utcára menekült, a nő azonban egy nagyobb késsel utánuk indult. A további erőszakot végül egy szomszéd akadályozta meg, aki lefegyverezte az elkövetőt.

Az elsőfokú eljárásban a Debreceni Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és magánlaksértés miatt hat év szabadságvesztést szabott ki, valamint hat évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen azonban mindkét fél fellebbezett.

Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmény jellege, az alkalmazott eszköz és a támadás lefolyása egyértelműen emberölési szándékra utal, ezért a minősítés megváltoztatását és súlyosabb büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott és védője ezzel szemben enyhítést kér. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla hoz döntést.

Késeléses bűncselekmények az elmúlt időszakban is nagy számmal előfordultak. Legutóbb Szombathelyen történt tragédia, amikor egy járókelő nem adott cigarettát az őt megszólító férfinak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay/kalhh)

