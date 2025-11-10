Megszúrtak egy férfit az utcán, mert nem adott cigit

November 10-én reggel a szombathelyi Váci Mihály utcából hívták a segélyhívót, hogy bejelentsenek egy brutális támadást. A bejelentő elmondta, hogy egy férfi – akit ő csak a keresztnevén ismer –, odalépett hozzá, és cigarettát kért tőle. Amikor nem kapott, megszúrta és elmenekült a helyszínről. Nem sokkal később megérkeztek a mentők, és kórházba vitték a vérző férfit, akinek a testét szúrt sérülések borították – írta meg az Origo.

Megszúrtak egy férfit Szombathelyen, az utcán (Fotó: Police.hu)

A Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínen nyomokat rögzítettek, tanúkat hallgattak ki és ellenőrizték a biztonsági kamerák felvételeit. A nyomozók mindent megtettek annak érdekében,

hogy minél hamarabb rájöjjenek, ki lehet a támadó, akit súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítanak.

A férfi eltűnt. A rendőrök azt kérik, aki hasznos információval rendelkezik a támadóval kapcsolatban, haladéktalanul jelezze a hatóságoknak.​

Megszúrta az élettársát

November 5-én délután Józsefvárosban, a Teleki téren egy férfi többször megszúrta az élettársát, majd elmenekült a helyszínről. Egy napon belül elfogták a késelőt a budapesti nyomozók.