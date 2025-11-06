Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Teleki téren késelte meg az élettársát

A nőt a mentők kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető után, így jutottak el

a IV. kerületbe, ahol november 6-án, délben elfogták az 58 éves D. Lászlót.

A férfit előállították, elszámoltatása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt folytat nyomozást – írja a rendőrségi portál.