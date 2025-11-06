Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy november 5-én 18 óra 40 perc körül egy VIII. kerületi utcán egy férfi több alkalommal megszúrta élettársát, majd elmenekült a helyszínről.
Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Teleki téren késelte meg az élettársát
Sikeres volt a hajtóvadászat.
A nőt a mentők kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető után, így jutottak el
a IV. kerületbe, ahol november 6-án, délben elfogták az 58 éves D. Lászlót.
A férfit előállították, elszámoltatása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt folytat nyomozást – írja a rendőrségi portál.
