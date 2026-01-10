Igazi ringháború! Szégyennek nevezte és szimulálással vádolta meg Uszikot utolsó orosz legyőzője

Amikor 2009-ben, a milánói amatőr ökölvívó világbajnokságon a nehézsúly egyik elődöntőjében az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozásos győzelmet aratott ukrán ellenfele ellen, még senki sem sejtette, hogy történelmi pillanatnak lehetünk a tanúi. Pedig az lett, hiszen ezen a napon és meccsen szenvedett utoljára vereséget Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO), aki azóta a profik között két súlycsoportban – cirkálóban és nehézsúlyban – is vitathatatlan bajnok lett, ráadásul a királykategóriában ezt kétszer is meg tudta csinálni. Nos, a tizenhét évvel ezelőtti legyőzője most megszólalt, és a mondanivalója bizony igencsak sértőre sikeredett a súlycsoportok nélküli ranglista egyik legjobbjáról.

Jegor Mehoncev és Olekszandr Uszik mindent megnyert amatőrben, amit egy bokszoló megnyerhet, míg a profik között egyikük sem szenvedett vereséget Fotó: AFP/ZHANG BAOYI / Imaginechina

Uszik és Mehoncev is mindent megnyert amatőrként

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a profik között szintén veretlenül visszavonult Mehoncev (13-0-1, 8 KO) sem volt akárki az ökölvívásban, amatőrben például semmivel sem volt eredménytelenebb, mint Uszik. Sőt!

Olekszandr Uszik amatőr eredményei

olimpiai bajnok (2012 London) – nehézsúly

világbajnok (2011 Baku) – nehézsúly

Európa-bajnok (2008 Liverpool) – félnehézsúly

vb-bronzérmes (2009 Milánó) – nehézsúly

Eb-bronzérmes (2006 Plovdiv) – középsúly

Jegor Mehoncev amatőr eredményei

olimpiai bajnok (2012 London) – félnehézsúly

világbajnok (2009 Milánó) – nehézsúly

Európa-bajnok (2008 Liverpool, 2010 Moszkva) – nehézsúly

vb-bronzérmes (2011 Baku) – félnehézsúly

Uszik utolsó veresége Mehoncev ellen a milánói világbajnokság elődöntőjében (2009):

Nos, a fenti adatokból jól látszik, hogy a 2009-es csatájuk után külön súlycsoportban bokszoltak tovább, így a 2012-es londoni olimpián mindketten a csúcsra értek. Bármilyen fura, de ha csak szigorúan az eredményeket vesszük figyelembe, Mehoncev jobbnak bizonyult amatőrben Usziknál. Viszont a profiknál megfordult a kocka, noha ez nem a tudásbeli különbség, hanem a lehetőségek miatt történt. Mehoncev hiába maradt veretlen, a TOP Rank bunyósaként egyszer sem jutott címmeccs közelébe, míg Uszik profi pályafutásáról már fentebb írtunk.