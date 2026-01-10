Igazi ringháború! Szégyennek nevezte és szimulálással vádolta meg Uszikot utolsó orosz legyőzője

Amikor 2009-ben, a milánói amatőr ökölvívó világbajnokságon a nehézsúly egyik elődöntőjében az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozásos győzelmet aratott ukrán ellenfele ellen, még senki sem sejtette, hogy történelmi pillanatnak lehetünk a tanúi. Pedig az lett, hiszen ezen a napon és meccsen szenvedett utoljára vereséget Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO), aki azóta a profik között két súlycsoportban – cirkálóban és nehézsúlyban – is vitathatatlan bajnok lett, ráadásul a királykategóriában ezt kétszer is meg tudta csinálni. Nos, a tizenhét évvel ezelőtti legyőzője most megszólalt, és a mondanivalója bizony igencsak sértőre sikeredett a súlycsoportok nélküli ranglista egyik legjobbjáról.
Uszik és Mehoncev is mindent megnyert amatőrként
A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a profik között szintén veretlenül visszavonult Mehoncev (13-0-1, 8 KO) sem volt akárki az ökölvívásban, amatőrben például semmivel sem volt eredménytelenebb, mint Uszik. Sőt!
Olekszandr Uszik amatőr eredményei
- olimpiai bajnok (2012 London) – nehézsúly
- világbajnok (2011 Baku) – nehézsúly
- Európa-bajnok (2008 Liverpool) – félnehézsúly
- vb-bronzérmes (2009 Milánó) – nehézsúly
- Eb-bronzérmes (2006 Plovdiv) – középsúly
Jegor Mehoncev amatőr eredményei
- olimpiai bajnok (2012 London) – félnehézsúly
- világbajnok (2009 Milánó) – nehézsúly
- Európa-bajnok (2008 Liverpool, 2010 Moszkva) – nehézsúly
- vb-bronzérmes (2011 Baku) – félnehézsúly
Uszik utolsó veresége Mehoncev ellen a milánói világbajnokság elődöntőjében (2009):
Nos, a fenti adatokból jól látszik, hogy a 2009-es csatájuk után külön súlycsoportban bokszoltak tovább, így a 2012-es londoni olimpián mindketten a csúcsra értek. Bármilyen fura, de ha csak szigorúan az eredményeket vesszük figyelembe, Mehoncev jobbnak bizonyult amatőrben Usziknál. Viszont a profiknál megfordult a kocka, noha ez nem a tudásbeli különbség, hanem a lehetőségek miatt történt. Mehoncev hiába maradt veretlen, a TOP Rank bunyósaként egyszer sem jutott címmeccs közelébe, míg Uszik profi pályafutásáról már fentebb írtunk.
