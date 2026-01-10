olekszandr usziklegyőzőolimpiai bajnokvereségmilánó

Igazi ringháború! Szégyennek nevezte és szimulálással vádolta meg Uszikot utolsó orosz legyőzője

Igencsak beletaposta a képzeletbeli ring padlójába a profi ökölvívás egyik legjobbját az a bunyós, aki utoljára, még 2009-ben legyőzte őt. Az orosz Jegor Mehoncev kijelentette, Olekszandr Uszik mindig is hajlandó volt egy-egy kemény bekapott ütés után szimulálni, és szégyennek tartja azt, hogy sokan őt tartják a világ jelenlegi legjobb bokszolójának. Érdekessége a vitának, hogy mindketten olimpiai bajnokok voltak a 2012-es londoni nyári játékokon, valamint egyikük neve mellett sem szerepel vereség a profi statisztikájukban.

Molnár László
2026. 01. 10. 14:01
Uszikot eddig nem sokan merték szimulálással vádolni, most utolsó legyőzője megtette
Uszikot eddig nem sokan merték szimulálással vádolni, most utolsó legyőzője megtette Forrás: BBC/Queensberry
Amikor 2009-ben, a milánói amatőr ökölvívó világbajnokságon a nehézsúly egyik elődöntőjében az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozásos győzelmet aratott ukrán ellenfele ellen, még senki sem sejtette, hogy történelmi pillanatnak lehetünk a tanúi. Pedig az lett, hiszen ezen a napon és meccsen szenvedett utoljára vereséget Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO), aki azóta a profik között két súlycsoportban – cirkálóban és nehézsúlyban – is vitathatatlan bajnok lett, ráadásul a királykategóriában ezt kétszer is meg tudta csinálni. Nos, a tizenhét évvel ezelőtti legyőzője most megszólalt, és a mondanivalója bizony igencsak sértőre sikeredett a súlycsoportok nélküli ranglista egyik legjobbjáról.

Jegor Mehoncev és Olekszandr Uszik mindent megnyert amatőrben, amit egy bokszoló megnyerhet, míg a profik között egyikük sem szenvedett vereséget
Jegor Mehoncev és Olekszandr Uszik mindent megnyert amatőrben, amit egy bokszoló megnyerhet, míg a profik között egyikük sem szenvedett vereséget    Fotó: AFP/ZHANG BAOYI / Imaginechina

Uszik és Mehoncev is mindent megnyert amatőrként

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a profik között szintén veretlenül visszavonult Mehoncev (13-0-1, 8 KO) sem volt akárki az ökölvívásban, amatőrben például semmivel sem volt eredménytelenebb, mint Uszik. Sőt!

Olekszandr Uszik amatőr eredményei

  • olimpiai bajnok (2012 London) – nehézsúly
  • világbajnok (2011 Baku) – nehézsúly
  • Európa-bajnok (2008 Liverpool) – félnehézsúly
  • vb-bronzérmes (2009 Milánó) – nehézsúly
  • Eb-bronzérmes (2006 Plovdiv) – középsúly

Jegor Mehoncev amatőr eredményei

  • olimpiai bajnok (2012 London) – félnehézsúly
  • világbajnok (2009 Milánó) – nehézsúly
  • Európa-bajnok (2008 Liverpool, 2010 Moszkva) – nehézsúly
  • vb-bronzérmes (2011 Baku) – félnehézsúly

Uszik utolsó veresége Mehoncev ellen a milánói világbajnokság elődöntőjében (2009):

Nos, a fenti adatokból jól látszik, hogy a 2009-es csatájuk után külön súlycsoportban bokszoltak tovább, így a 2012-es londoni olimpián mindketten a csúcsra értek. Bármilyen fura, de ha csak szigorúan az eredményeket vesszük figyelembe, Mehoncev jobbnak bizonyult amatőrben Usziknál. Viszont a profiknál megfordult a kocka, noha ez nem a tudásbeli különbség, hanem a lehetőségek miatt történt. Mehoncev hiába maradt veretlen, a TOP Rank bunyósaként egyszer sem jutott címmeccs közelébe, míg Uszik profi pályafutásáról már fentebb írtunk.

Jegor Mehoncev a londoni olimpián ugyanúgy aranyérmes lett, mint Olekszandr Uszik
Jegor Mehoncev a londoni olimpián ugyanúgy aranyérmes lett, mint Olekszandr Uszik     Fotó: AFP/JACK GUEZ / AFP

Orosz legyőzője szerint Uszik egy szimuláns, ha betalál neki egy kemény ütés

Az utolsó profi meccsét 2017. július 22-én, Moszkvában vívó Mehoncev – a 8. menetben kiütötte a venezuelai Gusmiyr Perdomót (25-9, 17 KO) – úgy érezte, nem sikerült lezárnia a milánói győzelmével az Uszikkal fennálló dolgait, és a Secondsout.com szakportálnak nyilatkozva alaposan belerúgott az ukrán világbajnokba.

– Amikor bokszolt velem, úgy dobta el magát, mintha övön alul ütöttem volna meg, pedig egyértelműen a testén találtam el. Mégis eljátszotta a nagy halált, mintha ott találtam volna el, ahol nem szabadott. 

Szerintem ez szégyenletes! Ahonnan mi jövünk, ezt alantas cselekedetnek tartják. 

Láttam a többi meccsét is, és az ellenfelei közül többen is panaszkodtak emiatt. Vegyük például a Beterbievvel vívott meccsét az olimpiai játékokon, amikor hirtelen nehéz helyzetbe kerülve vándorveséje lett. Beszéltünk Arturral, és azt mondta, fizikailag lehetetlen volt abban a helyzetben, hogy eltalálja a veséjét. Ezt csinálja, ez a szokása és számunkra ez szégyenletes – fogalmazott igen keményen Mehoncev.

Uszik – aki eddig még nem reagált az orosz vádjaira – már tett hasonlót a profik között is, amikor 2023-ban először csapott össze a brit Daniel Dubois-val (22-3, 21 KO). Akkor a brit egy öv környéki testütéssel megfogta az ukránt, aki összesve percekig nem tudott harcképes állapotba kerülni, ám megúszta a számolást, mert arra hivatkozott, hogy Dubois övön alul ütötte őt meg. Mindenesetre amikor a csata folytatódott, végül Uszik kiütötte a brit bunyóst, aki azóta is vitatja az ukrán állítását.

Az említett Uszik–Dubois meccs rövid összefoglalója:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

