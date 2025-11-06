Nyakon szúrt egy 46 éves nőt – feltehetően – az élettársa szerda este Budapesten, a Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt – adta hírül korábban a BorsOnline. Úgy tudni, a nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.
Közzétette a rendőrség, hogy kit keres a Teleki téren történt késelés után
Emberölés miatt körözik az 58 éves férfit.
Hozzáfűzik, egy, a közelben dolgozó nő a TikTokon élőben közvetítette az eseményeke. A videó látni lehetett, amint egy férfi nyakon szúrt egy kutyasétáltató nőt a Teleki térnél. A férfi a nő élettársa lehetett. A tettes a támadást követően elmenekült. A BRFK emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást a ügyben, az elkövetőt még keresik.
A körözés már meg is jelent a rendőrség hivatalos adatbázisában. Az 58 éves Duka Lászlót emberölés bűntettének kísérlete miatt körözik. A körözés szerint a férfinak „szürke színű”, rövidre vágott haja van, a fülei pedig elállóak.
Váratlan fordulat: Horn Gábor cáfolta Magyar Péter állítását a Tisza újabb adatbotrányáról
A baloldali elemző szerint amatőr hibát követhettek el a Tisza Pártnál.
Újabb rejtélyes haláleset a Jakab-hegy közelében
Még nem tudják, ki lehet az elhunyt férfi.
Két ruhadarabot is találtak a csónakban, amely a rejtélyes körülmények között eltűnt körösladányi férfié lehet
Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi.
Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Teleki téren késelte meg az élettársát
Sikeres volt a hajtóvadászat.
