Közzétette a rendőrség, hogy kit keres a Teleki téren történt késelés után

Emberölés miatt körözik az 58 éves férfit.

Magyar Nemzet
Forrás: Bors, Police2025. 11. 06. 13:01
Nyakon szúrt egy 46 éves nőt – feltehetően – az élettársa szerda este Budapesten, a Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt  – adta hírül korábban a BorsOnline. Úgy tudni, a nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Hozzáfűzik, egy, a közelben dolgozó nő a TikTokon élőben közvetítette az eseményeke. A videó látni lehetett, amint egy férfi nyakon szúrt egy kutyasétáltató nőt a Teleki térnél. A férfi a nő élettársa lehetett. A tettes a támadást követően elmenekült. A BRFK emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást a ügyben, az elkövetőt még keresik.

A körözés már meg is jelent a rendőrség hivatalos adatbázisában. Az 58 éves Duka Lászlót emberölés bűntettének kísérlete miatt körözik. A körözés szerint a férfinak „szürke színű”, rövidre vágott haja van, a fülei pedig elállóak. 

 

