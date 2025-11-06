Közzétette a rendőrség, hogy kit keres a Teleki téren történt késelés után

Hozzáfűzik, egy, a közelben dolgozó nő a TikTokon élőben közvetítette az eseményeke. A videó látni lehetett, amint egy férfi nyakon szúrt egy kutyasétáltató nőt a Teleki térnél. A férfi a nő élettársa lehetett. A tettes a támadást követően elmenekült. A BRFK emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást a ügyben, az elkövetőt még keresik.