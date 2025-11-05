Mégsem halt meg a hatodik áldozat, megszólalt az édesanya, akinek két gyermeke is autóban ült, amikor vonattal ütközött egy gépkocsi Szentmártonkátán

Hozzáfűzte, a lánya a sérülései miatt teljesen felismerhetetlen. „Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, a tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják” – részletezte. Viktória 17 éves öccse, Gábor is az autóban ült hétfő este.

Annyit tudunk, hogy Gábor konkrétan szörnyethalt

– folytatta, és elárulta azt is, hogy rajta nem látszanak külsérelmi nyomok. „Őszintén semmit nem tudunk, csak azt, hogy egy ember miatt elveszítettem a gyerekemet. Ráadásul lehet, hogy elveszítem a másikat is. Ezt soha nem tudom majd feldolgozni. Teljesen összeroppantunk” – mondta. Márta beszélt arról is, tudta, hogy összejárnak Zolival, az autó sofőrjével, és próbálta óva inteni tőle a gyermekeit, mert mindenki tudta, hogy sok vele a probléma.