Mégsem halt meg a hatodik áldozat, megszólalt az édesanya, akinek két gyermeke is autóban ült, amikor vonattal ütközött egy gépkocsi Szentmártonkátán

„Éppen dolgoztam, amikor felhívtak, hogy az egyik gyerekem meghalt, a másik pedig kórházban van” – fogalmazott.

2025. 11. 05. 15:40
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bár a községben elterjedt, hogy hajnalban meghalt a kórházban annak az autónak a hatodik utasa, amely kedd este kilenc óra környékén a tilos jelzés ellenére áthajtott a szentmártonkátai vasúti átjárón, életét vesztette, most kiderült, hogy bár súlyosan életveszélyes állapotban van, de még él. Az édesanyja a BorsOnline-nak arról beszélt, rettenetes állapotban van a lány.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a szentmártonkátai vonatbalesetben öten a helyszínen meghaltak, míg a 19 éves Vikit kórházba szállították. Az édesanyja, Nagy Márta azt mondta, éppen dolgozott, amikor felhívták, hogy az egyik gyereke meghalt, a másik kórházban van. Ő éjszakára ment munkába.

A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült.

Hozzáfűzte, a lánya a sérülései miatt teljesen felismerhetetlen. „Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, a tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják” – részletezte. Viktória 17 éves öccse, Gábor is az autóban ült hétfő este.

Annyit tudunk, hogy Gábor konkrétan szörnyethalt

– folytatta, és elárulta azt is, hogy rajta nem látszanak külsérelmi nyomok. „Őszintén semmit nem tudunk, csak azt, hogy egy ember miatt elveszítettem a gyerekemet. Ráadásul lehet, hogy elveszítem a másikat is. Ezt soha nem tudom majd feldolgozni. Teljesen összeroppantunk” – mondta. Márta beszélt arról is, tudta, hogy összejárnak Zolival, az autó sofőrjével, és próbálta óva inteni tőle a gyermekeit, mert mindenki tudta, hogy sok vele a probléma. 

