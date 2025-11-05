Szentmártonkátai tragédia: megszólalt az autó sofőrjének édesapja, szerinte a rendőröket próbálta elkerülni a fia

Azt nem tudom, hogy Zoli is ivott-e, de lehetséges

– fűzte hozzá. Miután a lánya értesítette arról, hogy baleset történt a vasúti átjáróban, az édesapa odament a helyszínre, ahol rengeteg mentő és rendőr is volt. Látta azt is, ahogy éppen az egyik utas éltéért küzdöttek. „Az egyik lány ott feküdt a köves úton kiterítve, próbálták megmenteni az életét. Őt végül el is vitték a mentők. Az hallottuk, reggelre ő is meghalt…” – fogalmazott. Három órával később a rendőrök odamentek hozzájuk, és felsorolták a halottak nevét. Kiderült az is, hogy az autót az ifjabb Zoltán pont aznap vásárolta meg. Őt édesapja mellett a felesége és a kisfia is gyászolja.