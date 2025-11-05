„Zoli és a barátai beültek az autóba, és kocsikázni indultak, de mivel fogyasztottak alkoholt, féltek a rendőröktől” – idézi a BorsOnline az idősebb Zoltán szavait, aki annak a 24 éves sofőrnek az édesapja, aki hétfőn nem sokkal este kilenc óra után a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti átjárón. Az autóban összesen hat ember ült, a hivatalos tájékoztatás szerint közülük öten haltak meg, egyes sajtóinformációk és az idősebb Zoltán szerint az autó összes utasa halott.
Szentmártonkátai tragédia: megszólalt az autó sofőrjének édesapja, szerinte a rendőröket próbálta elkerülni a fia
Éppen aznap vette az autót a 24 éves Zoltán, amikor a baleset megtörtént.
A fiamnak nem volt jogosítványa, emiatt is tartott attól, hogy megállítják. A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Viktória és az öccse, Gábor és még egy lány.
Beszélt arról is, hogy a baleset előtt egy órával intézkedni akartak a fiatalokkal szemben a rendőrök, de nem álltak meg nekik, hanem Tápióságra hajtottak egy benzinkútra, ahol szintén belefutottak a rendőrökbe. Az autó sofőrje ekkor is úgy döntött, hogy nem áll meg a rendőröknek, ekkor mentek a vasút felé.
Azt nem tudom, hogy Zoli is ivott-e, de lehetséges
– fűzte hozzá. Miután a lánya értesítette arról, hogy baleset történt a vasúti átjáróban, az édesapa odament a helyszínre, ahol rengeteg mentő és rendőr is volt. Látta azt is, ahogy éppen az egyik utas éltéért küzdöttek. „Az egyik lány ott feküdt a köves úton kiterítve, próbálták megmenteni az életét. Őt végül el is vitték a mentők. Az hallottuk, reggelre ő is meghalt…” – fogalmazott. Három órával később a rendőrök odamentek hozzájuk, és felsorolták a halottak nevét. Kiderült az is, hogy az autót az ifjabb Zoltán pont aznap vásárolta meg. Őt édesapja mellett a felesége és a kisfia is gyászolja.
Az édesapa szavait részletesebben a BorsOnline cikkében olvashatja.
Milliós büntetést is hozhat az otthoni autószerelés, ha rumlit hagyunk magunk körül
Illegális hulladéklerakásnak minősülnek az autóalkatrészek.
Szentkirályi Alexandra: Dagad a Tisza-adatbotrány, Magyar Péter még adós a válasszal
Ők akarnak kormányra kerülni, és tízmillió magyar ember minden adatát kezelni?
Kocsis Máté Magyar Péternek: Hallgattál, hazudoztál, átverted a híveidet, és veszélybe sodortad őket
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint már mindenki látja, hogy Magyar Péter egyre cikibb.
Világelső lehet Magyarország a mesterséges intelligencia terén
Határozatok sora jelent meg a Magyar Közlönyben a mesterséges intelligenciáról.
