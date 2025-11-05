Két ember halt meg az éj leple alatt Magyarországon, a pontos okokat ki kell vizsgálni

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki, és megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét – írták, hozzátéve, nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta.

A közlés szerint szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház teljes terjedelmében égett. A tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.