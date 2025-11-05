Kedden késő este tűz keletkezett Budapest XX. kerületében, a Béga utcában: egy ötven négyzetméteres fabódé teljes terjedelmében égett, a lángok az épület körüli növényzetre is átterjedtek.
Két ember halt meg az éj leple alatt Magyarországon, a pontos okokat ki kell vizsgálni
Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház égett – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.
A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki, és megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét – írták, hozzátéve, nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta.
A közlés szerint szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház teljes terjedelmében égett. A tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.
A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.
A tűzesetek okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
