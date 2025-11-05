Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Két ember halt meg az éj leple alatt Magyarországon, a pontos okokat ki kell vizsgálni

Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház égett – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05.
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Kedden késő este tűz keletkezett Budapest XX. kerületében, a Béga utcában: egy ötven négyzetméteres fabódé teljes terjedelmében égett, a lángok az épület körüli növényzetre is átterjedtek.

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki, és megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét – írták, hozzátéve, nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta.

A közlés szerint szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház teljes terjedelmében égett. A tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.

A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét. 

A tűzesetek okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

