Megfújatták a szondát a középkorú háziorvossal, rendőrök vitték el a rendelőből

Kiderült, hogy az alkoholszonda több mint 3,8 ezrelékes értéket mutatott, ezért a rendőrök őrizetbe vették, majd a szükséges eljárási lépések után szabadon engedték.

Hozzáfűzik, a poprádi rendőrség büntetőeljárást indított tudatmódosító szer hatása alatti veszélyeztetés bűncselekménye miatt. Ez azt jelenti, hogy a doktor akár öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.