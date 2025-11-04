Munkavégzés közben ellenőriztek egy 39 éves férfit október 30-án Szlovákiában, a lőcsei rendelőjében – írja a Paraméter.
Megfújatták a szondát a középkorú háziorvossal, rendőrök vitték el a rendelőből
Büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Kiderült, hogy az alkoholszonda több mint 3,8 ezrelékes értéket mutatott, ezért a rendőrök őrizetbe vették, majd a szükséges eljárási lépések után szabadon engedték.
Hozzáfűzik, a poprádi rendőrség büntetőeljárást indított tudatmódosító szer hatása alatti veszélyeztetés bűncselekménye miatt. Ez azt jelenti, hogy a doktor akár öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.
