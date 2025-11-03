Nevet változtatott a XX. században a Komárom-Esztergom vármegyei Máriahalom, olyan kínos volt az eredeti településnév – írja cikkében a Kemma. A portál utánajárt a történetének.
Annyira kínosnak érezték a lakók a magyar település nevét, hogy meg kellett változtatni
Mindenki jobban járt.
Máriahalom neve évszázadokig Kirva volt, a szót a szláv kriva – jelentése görbe – szóból eredeztetik. A települést először 1255-ben említették Terra Keora (Keoraföldje) néven, utána következetesen Kerwa néven jegyezték az oklevelekben. A 15. században már Kyrwaként írták, majd a török korban Kirbára változott. A 18. századi katonai térképen Kirva néven rögzítették. Aztán ezzel évszázadokig nem volt gond, de a XX. század érkezése mindent megváltoztatott.
További Belföld híreink
Idővel gúny tárgya lett a település neve, ugyanis a kirva i betűjét u betűre cserélve vulgáris lett a falu neve. Miután a helyiek megunták a gúnyolódást, a településvezetők névcserét kértek 1936-ban. Ebben az évben Máriahalomra változtatták a község nevét, Szűz Mária után. A névkálváriáról bővebben a Kemma cikkében olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tiszás adatszivárgás: megszólalt a honvédelmi miniszter
Amíg a Tiszánál folyamatos a káosz, addig a kormányban higgadt stratégia mentén folyik a munka.
A Margitszigetet is elhanyagolják Karácsonyék
Az árvíz utáni károkat sem hozták helyre, pedig az erre felhasználható forrást megkapták a kormánytól.
Szentkirályi: Vajon mire kellhet Magyar Péternek ez a sok információ? + videó
Visszaélnek minden magyar bizalmával, mutatott rá a fővárosi frakció vezetője.
Kocsis Máté elárulta, mi viselte meg a baloldal idegrendszerét
A balos közvélemény-kutatók minden héten közzétesznek egy-egy kamu felmérést – vélekedett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tiszás adatszivárgás: megszólalt a honvédelmi miniszter
Amíg a Tiszánál folyamatos a káosz, addig a kormányban higgadt stratégia mentén folyik a munka.
A Margitszigetet is elhanyagolják Karácsonyék
Az árvíz utáni károkat sem hozták helyre, pedig az erre felhasználható forrást megkapták a kormánytól.
Szentkirályi: Vajon mire kellhet Magyar Péternek ez a sok információ? + videó
Visszaélnek minden magyar bizalmával, mutatott rá a fővárosi frakció vezetője.
Kocsis Máté elárulta, mi viselte meg a baloldal idegrendszerét
A balos közvélemény-kutatók minden héten közzétesznek egy-egy kamu felmérést – vélekedett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.