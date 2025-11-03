községKomárom-Esztergombantörténetfalu

Annyira kínosnak érezték a lakók a magyar település nevét, hogy meg kellett változtatni

Mindenki jobban járt.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 11. 03. 17:04
illusztráció Forrás: Pexels
Nevet változtatott  a XX. században a Komárom-Esztergom vármegyei Máriahalom, olyan kínos volt az eredeti településnév – írja cikkében a Kemma. A portál utánajárt a történetének. 

Máriahalom neve évszázadokig  Kirva volt, a szót a szláv kriva – jelentése görbe – szóból eredeztetik. A települést először 1255-ben említették Terra Keora (Keoraföldje) néven, utána következetesen Kerwa néven jegyezték az oklevelekben. A 15. században már Kyrwaként írták, majd a török korban Kirbára változott.  A 18. századi katonai térképen Kirva néven rögzítették. Aztán ezzel évszázadokig nem volt gond, de a XX. század érkezése mindent megváltoztatott. 

Idővel gúny tárgya lett a település neve, ugyanis a kirva i betűjét u betűre cserélve vulgáris lett a falu neve. Miután a helyiek megunták a gúnyolódást, a településvezetők névcserét kértek 1936-ban. Ebben az évben Máriahalomra változtatták a község nevét, Szűz Mária után. A névkálváriáról bővebben a Kemma cikkében olvashat. 

 

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

