Annyira kínosnak érezték a lakók a magyar település nevét, hogy meg kellett változtatni

Máriahalom neve évszázadokig Kirva volt, a szót a szláv kriva – jelentése görbe – szóból eredeztetik. A települést először 1255-ben említették Terra Keora (Keoraföldje) néven, utána következetesen Kerwa néven jegyezték az oklevelekben. A 15. században már Kyrwaként írták, majd a török korban Kirbára változott. A 18. századi katonai térképen Kirva néven rögzítették. Aztán ezzel évszázadokig nem volt gond, de a XX. század érkezése mindent megváltoztatott.