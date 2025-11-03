dezodorBorsodbanMiskolc

Gyerekek raboltak gyerekektől Borsodban, az egyik még harapott is

Keleten ilyen a vadnyugat.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 03. 13:43
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt két fiatalkorú fiú ellen a Miskolci Járási Ügyészség, akik a vád szerint az utcán raboltak ki egy kiskorút egy dezodorért.

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlottak tavaly októberben Miskolcon leszólítottak egy iskolából hazafelé gyalogló kiskorú fiút, kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját, amiből egy – ezer forintot alig meghaladó értékű – dezodort vettek magukhoz. Ezután megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is, ha nem megy haza, és nem hoz nekik készpénzt. 

Nyomatékul egyikük arcon ütötte a fiút.

 A vádlottak útközben kísérték a sértettet, azonban a háznál egy férfi kijött és elzavarta őket.

Ugyanezen a napon a délutáni órákban az egyik vádlott az utcán leszólított egy másik kiskorú fiút, akitől egy pizzaszeletet próbált meg elvenni, illetőleg rákérdezett, hogy honnan van pénze. A sértett a pizzaszeletet elhúzta a vádlottól, ezért a vádlott többször ököllel megütötte, és a másik kezéből elvett egy mobiltelefont. A sértett a telefont visszavette és betette a zsebébe, a vádlott viszont, hogy azt újra megszerezze, kétszer a fiú felkarjába harapott. A támadó egy ismeretlen járókelő beavatkozására elmenekült a helyszínről.

Az ügyészség a rablás bűntette miatt benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű fiatalkorú vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
