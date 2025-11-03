Gyerekek raboltak gyerekektől Borsodban, az egyik még harapott is

Vádat emelt két fiatalkorú fiú ellen a Miskolci Járási Ügyészség, akik a vád szerint az utcán raboltak ki egy kiskorút egy dezodorért.
A vádirat szerint a fiatalkorú vádlottak tavaly októberben Miskolcon leszólítottak egy iskolából hazafelé gyalogló kiskorú fiút, kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját, amiből egy – ezer forintot alig meghaladó értékű – dezodort vettek magukhoz. Ezután megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is, ha nem megy haza, és nem hoz nekik készpénzt.
Nyomatékul egyikük arcon ütötte a fiút.
A vádlottak útközben kísérték a sértettet, azonban a háznál egy férfi kijött és elzavarta őket.
Ugyanezen a napon a délutáni órákban az egyik vádlott az utcán leszólított egy másik kiskorú fiút, akitől egy pizzaszeletet próbált meg elvenni, illetőleg rákérdezett, hogy honnan van pénze. A sértett a pizzaszeletet elhúzta a vádlottól, ezért a vádlott többször ököllel megütötte, és a másik kezéből elvett egy mobiltelefont. A sértett a telefont visszavette és betette a zsebébe, a vádlott viszont, hogy azt újra megszerezze, kétszer a fiú felkarjába harapott. A támadó egy ismeretlen járókelő beavatkozására elmenekült a helyszínről.
Az ügyészség a rablás bűntette miatt benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű fiatalkorú vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.
