Gyerekek raboltak gyerekektől Borsodban, az egyik még harapott is

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlottak tavaly októberben Miskolcon leszólítottak egy iskolából hazafelé gyalogló kiskorú fiút, kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját, amiből egy – ezer forintot alig meghaladó értékű – dezodort vettek magukhoz. Ezután megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is, ha nem megy haza, és nem hoz nekik készpénzt.

Nyomatékul egyikük arcon ütötte a fiút.

A vádlottak útközben kísérték a sértettet, azonban a háznál egy férfi kijött és elzavarta őket.