Gyanús lett a fehér furgonból áradó bűz, így utóbb nagyon valószínű, hogy nem véletlenül

A szakemberek megállapították, hogy a termékek élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek. A hatóság azonnal elrendelte a teljes áru megsemmisítését. A NAV EKÁER-jogsértés miatt indított eljárást, a magyar eladó jelentős összegű bírságra is számíthat.

A pénzügyőrök a kormányhivatal munkatársaival együttműködve továbbra is fokozott figyelemmel kísérik az élelmiszerszállítmányokat, hogy kiszűrjék az egészségre veszélyes árukat, így ezek a termékek már nem kerülnek a fogyasztók asztalára.