Gyanús lett a fehér furgonból áradó bűz, így utóbb nagyon valószínű, hogy nem véletlenül

Zöldséges ládákba pakolt, több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst szállított egy szlovák kisteherautó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei időben közbeléptek.

2025. 10. 31. 21:27
Az egyenruhások Komárom-Esztergom vármegye Monostori hídján állítottak meg egy furgont, amely Magyarország és Szlovákia között közlekedett – adta hírül a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV). 

A jármű 864 kilogramm csirkehúst – mellet, combot, aprólékot – szállított, azonban az áruhoz EKÁER-bejelentés nem tartozott. Bár a hűtőberendezés működött, a húsokon semmilyen jelölés nem volt, csupán egy sérült címke, amelyen a fogyaszthatósági határidő két héttel az ellenőrzés előtt lejárt, több tétel már bűzlött. A járőrök a kétes eredetű élelmiszer miatt értesítették a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal munkatársait.

A szakemberek megállapították, hogy a termékek élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek. A hatóság azonnal elrendelte a teljes áru megsemmisítését. A NAV EKÁER-jogsértés miatt indított eljárást, a magyar eladó jelentős összegű bírságra is számíthat.

A pénzügyőrök a kormányhivatal munkatársaival együttműködve továbbra is fokozott figyelemmel kísérik az élelmiszerszállítmányokat, hogy kiszűrjék az egészségre veszélyes árukat, így ezek a termékek már nem kerülnek a fogyasztók asztalára.

Az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) bejelentési kötelezettsége attól függ, hogy az adott termék kockázatosnak minősül-e vagy sem. Az élelmezési célra szánt baromfihús szerepel a kockázatos termékek listáján. 


