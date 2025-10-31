„Kinyírom” – mondta a pécsi édesanya, aki aztán valóban meg is ölte a hároméves fiát

A nő a bántalmazás után megpróbálta a gyermeket egy asztmainhalátorral lélegeztetni, de nem járt sikerrel, és lefektette az egyik szobában.

A kisfiú állapota aggasztó volt, de sem az anyja, sem az apja nem hívott orvost.

A mentőket másnap a családdal a lakásban élő és éppen hazatérő egyik férfi értesítette, de a gyermek életét már nem lehetett megmenteni.