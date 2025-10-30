kislányvádlottbűntetttestvér

Hétszázezer forintot keresett a 12 éves Pest vármegyei kislány a testével, ötvenezret kapott, hogy eltűnjön

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy házaspárral és egy fiatal lánnyal szemben, akik egy tizenkét éves lányt vettek rá prostitúciós tevékenységre.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 30. 12:08
mysterious,forest,lost
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a kislányt az édesanyja nevelte, a gyermek nem szeretett otthon lenni, iskolába nem járt. Azt is tudta, hogy az édesanyja gyámügyi eljárást kezdeményezett, ezért intézetbe kerülhet. 2020-ban aztán megismerkedett egy fiatalkorúval, ő az ügy vádlottja, ugyanis, miután 2020. február 18-án a gyermek elszökött otthonról, a fiatalkorú vádlotthoz csatlakozott. 

Abban állapodtak meg, hogy a vádlott testvéréhez költöznek, és a megélhetésüket hárman a kislány prostitúciós tevékenységéből fedezik majd.

A tárnoki házban a vádlottak a sértettről fotókat készítettek, majd hirdetést adtak fel, melyben a 19 évesnek hirdetett sértett szexuális szolgáltatások nyújtását vállalta. A vádlottak a sértettől elvárták, hogy minél több „üzletet” bonyolítson egy nap. A kiskorú lány mintegy hétszázezer forintot keresett. A vádlottak a lakhatásért cserébe az összes pénzt elvették tőle, amelyet a megélhetésükre fordítottak. A fiatalkorú vádlott is részesült a pénzből.

A lány kizsákmányolásának az vetett véget, hogy édesanyja bejelentése alapján a rendőrség körözést rendelt el, illetve a gyámhivatal is kereste a sértettet. Az elkövetők kockázatosnak tartották a cselekmény folytatását, ezért a sértettnek adtak ötvenezer forintot, és a vasútállomásra vitték. A sértettet egy szórakozóhelyen találta meg a rendőrség.

A Pest Vármegyei Főügyészség a vádlottakat többszörösen minősülő emberkereskedelem bűntettével vádolja, és velük szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a bűnös úton szerzett vagyon elvonását indítványozta.

A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu