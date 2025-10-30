Hétszázezer forintot keresett a 12 éves Pest vármegyei kislány a testével, ötvenezret kapott, hogy eltűnjön

Abban állapodtak meg, hogy a vádlott testvéréhez költöznek, és a megélhetésüket hárman a kislány prostitúciós tevékenységéből fedezik majd.

A tárnoki házban a vádlottak a sértettről fotókat készítettek, majd hirdetést adtak fel, melyben a 19 évesnek hirdetett sértett szexuális szolgáltatások nyújtását vállalta. A vádlottak a sértettől elvárták, hogy minél több „üzletet” bonyolítson egy nap. A kiskorú lány mintegy hétszázezer forintot keresett. A vádlottak a lakhatásért cserébe az összes pénzt elvették tőle, amelyet a megélhetésükre fordítottak. A fiatalkorú vádlott is részesült a pénzből.