Bár a kislányt az édesanyja nevelte, a gyermek nem szeretett otthon lenni, iskolába nem járt. Azt is tudta, hogy az édesanyja gyámügyi eljárást kezdeményezett, ezért intézetbe kerülhet. 2020-ban aztán megismerkedett egy fiatalkorúval, ő az ügy vádlottja, ugyanis, miután 2020. február 18-án a gyermek elszökött otthonról, a fiatalkorú vádlotthoz csatlakozott.
Hétszázezer forintot keresett a 12 éves Pest vármegyei kislány a testével, ötvenezret kapott, hogy eltűnjön
A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy házaspárral és egy fiatal lánnyal szemben, akik egy tizenkét éves lányt vettek rá prostitúciós tevékenységre.
Abban állapodtak meg, hogy a vádlott testvéréhez költöznek, és a megélhetésüket hárman a kislány prostitúciós tevékenységéből fedezik majd.
A tárnoki házban a vádlottak a sértettről fotókat készítettek, majd hirdetést adtak fel, melyben a 19 évesnek hirdetett sértett szexuális szolgáltatások nyújtását vállalta. A vádlottak a sértettől elvárták, hogy minél több „üzletet” bonyolítson egy nap. A kiskorú lány mintegy hétszázezer forintot keresett. A vádlottak a lakhatásért cserébe az összes pénzt elvették tőle, amelyet a megélhetésükre fordítottak. A fiatalkorú vádlott is részesült a pénzből.
További Belföld híreink
A lány kizsákmányolásának az vetett véget, hogy édesanyja bejelentése alapján a rendőrség körözést rendelt el, illetve a gyámhivatal is kereste a sértettet. Az elkövetők kockázatosnak tartották a cselekmény folytatását, ezért a sértettnek adtak ötvenezer forintot, és a vasútállomásra vitték. A sértettet egy szórakozóhelyen találta meg a rendőrség.
A Pest Vármegyei Főügyészség a vádlottakat többszörösen minősülő emberkereskedelem bűntettével vádolja, és velük szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a bűnös úton szerzett vagyon elvonását indítványozta.
További Belföld híreink
A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezt lehet eddig tudni a Mol olajfinomítójában történt tűzesetről
A külső támadás sem zárható ki.
Arcátlan kettős mércével működik a balliberális média, mélyen hallgatnak a színházi botrányról
Állást foglalt a Nemzeti Média Szövetség a botrányos színdarab kapcsán kialakult médiahangulatról.
A céges telefonján élvezkedett a kiskunhalasi férfi, csúnya vége lett
Nem volt jó ötlet.
Felháborító: Thuróczy Szabolcs az ’56-os hősökön gúnyolódott + videó
1956 hősei csak tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezt lehet eddig tudni a Mol olajfinomítójában történt tűzesetről
A külső támadás sem zárható ki.
Arcátlan kettős mércével működik a balliberális média, mélyen hallgatnak a színházi botrányról
Állást foglalt a Nemzeti Média Szövetség a botrányos színdarab kapcsán kialakult médiahangulatról.
A céges telefonján élvezkedett a kiskunhalasi férfi, csúnya vége lett
Nem volt jó ötlet.
Felháborító: Thuróczy Szabolcs az ’56-os hősökön gúnyolódott + videó
1956 hősei csak tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.