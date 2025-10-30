Céges telefonszámmal, álneveket használva kilenc, különböző felhasználói profilt regisztrált a kép- és videómegosztó internetes közösségi oldalon a vád szerint egy férfi még 2022-ben és 2023-ban – írja az ügyészség.
A céges telefonján élvezkedett a kiskunhalasi férfi, csúnya vége lett
Minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki céges telefonszámmal álneveken regisztrálva óvodáskorú gyermekek szexuális sanyargatásáról készült felvételeket töltött le a telefonjára.
A fiókokat arra használta, hogy mások által feltöltött, esetenként cserére kínált, kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról készült felvételeket megszerezzen, illetve továbbítson. A férfi az applikációban olyan tárhelyet, illetve mappákat töltött fel, amellyel más felhasználók számára nyilvánvalóvá tette, hogy a birtokában gyermekpornográf tartalmak vannak.
A felhőben tárolt és másokkal megosztott, a nemiséget feltárulkozó módon, súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképeken és videófelvételeken jellemzően 12-14 év közötti kiskorúak szerepelnek.
Közben kiderült, hogy a vádlott további 66 darab olyan felvételt tárolt a telefonján, amelyeken felnőttek 12 év alatti – sok esetben óvodáskorú – gyermekeket szexuálisan sanyargatnak. A kiskunhalasi nyomozók lefoglalták a bűncselekmények elkövetéséhez használt mobiltelefont.
Az ügyészség a férfit a gyermekpornográfia súlyosabban minősülő bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. A mobiltelefon elkobzása mellett a vádlottat végleges hatállyal el kell tiltani minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
Ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.
