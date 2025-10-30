mobiltelefonbűncselekménycégesfelvétel

A céges telefonján élvezkedett a kiskunhalasi férfi, csúnya vége lett

Minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki céges telefonszámmal álneveken regisztrálva óvodáskorú gyermekek szexuális sanyargatásáról készült felvételeket töltött le a telefonjára.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 30. 11:48
cell,mobile,phone
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Céges telefonszámmal, álneveket használva kilenc, különböző felhasználói profilt regisztrált a kép- és videómegosztó internetes közösségi oldalon a vád szerint egy férfi még 2022-ben és 2023-ban – írja az ügyészség. 

A fiókokat arra használta, hogy mások által feltöltött, esetenként cserére kínált, kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról készült felvételeket megszerezzen, illetve továbbítson. A férfi az applikációban olyan tárhelyet, illetve mappákat töltött fel, amellyel más felhasználók számára nyilvánvalóvá tette, hogy a birtokában gyermekpornográf tartalmak vannak.

A felhőben tárolt és másokkal megosztott, a nemiséget feltárulkozó módon, súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképeken és videófelvételeken jellemzően 12-14 év közötti kiskorúak szerepelnek.

Közben kiderült, hogy a vádlott további 66 darab olyan felvételt tárolt a telefonján, amelyeken felnőttek 12 év alatti – sok esetben óvodáskorú – gyermekeket szexuálisan sanyargatnak. A kiskunhalasi nyomozók lefoglalták a bűncselekmények elkövetéséhez használt mobiltelefont.

Az ügyészség a férfit a gyermekpornográfia súlyosabban minősülő bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. A mobiltelefon elkobzása mellett a vádlottat végleges hatállyal el kell tiltani minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu