A céges telefonján élvezkedett a kiskunhalasi férfi, csúnya vége lett

A fiókokat arra használta, hogy mások által feltöltött, esetenként cserére kínált, kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról készült felvételeket megszerezzen, illetve továbbítson. A férfi az applikációban olyan tárhelyet, illetve mappákat töltött fel, amellyel más felhasználók számára nyilvánvalóvá tette, hogy a birtokában gyermekpornográf tartalmak vannak.

A felhőben tárolt és másokkal megosztott, a nemiséget feltárulkozó módon, súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképeken és videófelvételeken jellemzően 12-14 év közötti kiskorúak szerepelnek.