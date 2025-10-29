Süllős Gyula azért utazott Kenyába, hogy kiengedje a gőzt – értesült a BorsOnline. A portálnak az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke Csötönyi Sándor felidézte egy korábbi beszélgetésüket.
Kenyai tragédia: megszólalt az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke Süllős Gyula haláláról
Az is kiderült, miért utaztak Kenyába.
Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjének nem maradtak itthon gyermekei. Egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. A tragédiában a többi családtagjuk is meghalt, és úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt, Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat.
Nagyon megrendültem, hiszen bátran mondhatom, családtag volt nálunk. Nem régen a születésnapját is együtt ünnepeltük, jó kis buli volt, nem gondoltam akkor arra, hogy ez lesz az utolsó. Vicceltem vele néhány nappal ezelőtt, amikor megtudtam, hogy Afrikába utazik, mondtam neki, azért mész oda, hogy maláriát kapjál. Csak annyi válaszolt, Sanyi bácsi, ki kell engedni a gőzt! Bárcsak maláriát kapott volna…
– ezt már Csötönyi Sándor mondta a portálnak. Az eset további részleteit a BorsOnline cikkében olvashatja.
Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő
Beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak Süllős Gyulával.
Mindegy, ki vezeti az ellenzéket, ha a háborúról van szó, ugyanazt képviselik + videó
Nem tudunk addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban.
Megrendülten búcsúznak a Kenyában elhunyt Süllős Gyulától és családjától
Akkor értjük a tragédia súlyát, amikor kiderül: az áldozatok között ott vannak azok, akiket ismertünk.
Karácsony Gergely kiállt amellett, hogy milliós prémiumokat osztogat a fővárosi cégek vezetőinek
A főpolgármester a szívére vette a főváros átvilágításával kapcsolatos vitát.
