Kenyai tragédia: megszólalt az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke Süllős Gyula haláláról

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjének nem maradtak itthon gyermekei. Egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. A tragédiában a többi családtagjuk is meghalt, és úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt, Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat.