Szijjártó Péter újabb részleteket árult el a kenyai légi katasztrófa körülményeiről

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata.

Továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata. Fotó: Anadolu/Rob Diba Liban