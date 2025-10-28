A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.
Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt
Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.
Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. Közben a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai.
A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.
További Külföld híreink
A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.
A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó
A jobboldali nézeteket valló Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.
Orbán Viktor: Micsoda tragédia!
A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.
Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában
Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
Lengyelországban is jöhet a sorkötelezettség + videó
A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó
A jobboldali nézeteket valló Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.
Orbán Viktor: Micsoda tragédia!
A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.
Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában
Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
Lengyelországban is jöhet a sorkötelezettség + videó
A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait.