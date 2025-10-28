Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok úgy tájékoztattak, hogy a fedélzeten tartózkodó tizenkét ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

Szijjártó Péter: A kormány minden segítséget megad a kenyai halálos áldozatok hozzátartozóinak

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség