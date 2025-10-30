Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Magyar PétergyűlöletszektasajtóRTL

Magyar Péter gyűlöletszektája teljesen elszabadult, a kenyai repülőgép-baleset halálos áldozatait gyalázzák

A kenyai repülőgép-tragédiában elhunyt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja halála kapcsán a baloldali sajtó egy része a gyász helyett az áldozat vagyonáról posztolt, ezzel hergelve a kommentelőket. A Tisza Párt gyűlöletszektájának megjelenésével a baloldali sajtóorgánumok bejegyzései alatt azonnal elszabadult a düh és a káröröm. De hogyan is várhatnánk el, hogy a Tisza követőtábora ne viselkedjen így, ha a vezetőik, piedesztálra emelt influenszereik hasonló példát tesznek eléjük?

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 18:31
Magyar Péter szeretetországa, gyűlöletszekta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.

A tragédiáról szóló információt a baloldali sajtó a maga módján tálalta az olvasóinak: azzal hergelték követőiket, hogy az elhunyt tehetősebb ember volt.

A 444 és az RTL is kivette a részét Magyar Péter gyűlöletszektájának felhergelésében Fotó: 444, RTL

A baloldali lapok posztjai alatt azonnal megjelentek a gyűlölködők.  Egyesek azt írták, hogy képtelenek sajnálni az elhunytat, mások örömködve azt írták, hogy így jár minden közpénzből repkedő. Volt, aki úgy vélekedett, hogy mindez nem is hír, mert „csak kiderült, hogy NER-es volt szafarin”. Voltak azonban olyan olvasók is, akik besokalltak a tiszás rohamkommentelők szövegeitől, és nyugalomra intették a gyűlölködőket.

 

Egyébként nem csak a Telex, a 444, és az RTL kommentszekciójában lehet találni emberhez nem méltó hozzászólásokat: a gyűlöletversenybe a 24.hu is beszállt.

 

Magyar Péterék szeretetországa

De hogyan is várhatnánk el, hogy a Tisza követőtábora ne viselkedjen így, ha a vezetőik, piedesztálra emelt influenszereik ilyen példát tesznek eléjük? Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki a legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás indult.

Ruszin-Szendi Romulusz emellett fegyverrel járkál a Tisza rendezvényeire, máskor pedig fenyegetőzik. Egy fórumon például úgy fogalmazott: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

 

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd munkatársai drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, hogy a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Kenyai tragédia

Döbbenet, ami kiderült a kenyai gépről, amely Süllős Gyula és családja tragédiáját okozta

Kenyai tragédia 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu