Magyar Péter gyűlöletszektája teljesen elszabadult, a kenyai repülőgép-baleset halálos áldozatait gyalázzák

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.

A tragédiáról szóló információt a baloldali sajtó a maga módján tálalta az olvasóinak: azzal hergelték követőiket, hogy az elhunyt tehetősebb ember volt.

A 444 és az RTL is kivette a részét Magyar Péter gyűlöletszektájának felhergelésében Fotó: 444, RTL

A baloldali lapok posztjai alatt azonnal megjelentek a gyűlölködők. Egyesek azt írták, hogy képtelenek sajnálni az elhunytat, mások örömködve azt írták, hogy így jár minden közpénzből repkedő. Volt, aki úgy vélekedett, hogy mindez nem is hír, mert „csak kiderült, hogy NER-es volt szafarin”. Voltak azonban olyan olvasók is, akik besokalltak a tiszás rohamkommentelők szövegeitől, és nyugalomra intették a gyűlölködőket.

Egyébként nem csak a Telex, a 444, és az RTL kommentszekciójában lehet találni emberhez nem méltó hozzászólásokat: a gyűlöletversenybe a 24.hu is beszállt.

Magyar Péterék szeretetországa

De hogyan is várhatnánk el, hogy a Tisza követőtábora ne viselkedjen így, ha a vezetőik, piedesztálra emelt influenszereik ilyen példát tesznek eléjük? Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki a legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás indult.

Ruszin-Szendi Romulusz emellett fegyverrel járkál a Tisza rendezvényeire, máskor pedig fenyegetőzik. Egy fórumon például úgy fogalmazott: