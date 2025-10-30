Magyar Péterék hazugságokba menekültek az ukrán adatbotrány miatt

„Harmincezren hagyták ott a Tisza mobilalkalmazását az adatszivárgási botrány után” – emlékeztetett László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán az ukrán adatbotrány legújabb fejleményére.
Mint jelezte, néhány hete az alkalmazásba regisztrálók személyes adatai kiszivárogtak az internetre, amivel 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek nyilvánosságra.
Magyar Péterék hazugságokba menekültek
– hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.
Jelezte, hogy a tiszások először tagadták, majd beismerték az adatszivárgást. De az is kiderült, hogy az alkalmazáshoz ukrán fejlesztőknek is közük lehet. László András kiemelte, hogy Magyar Péterék végül bedobták a törölközőt és maguk is jelezték az adatszivárgást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Az EP-képviselő felidézte, hogy lapunk információi szerint a botrány óta már harmincezren törölték a Tisza Világ applikációt.
Ezek után mikor fogják végre az alkalmazásboltokból is törölni?
– tette fel a kérdést László András.
Vizsgálódnak a hatóságok
Információnk szerint az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett. Az első közvetlenül az ukrán adatbotrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán kitalált gyerekmese az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.
Hamar kiderült, hogy a kiszivárgott lista hiteles, lapunk ugyanis megannyi érintettel vette fel a kapcsolatot, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát.
A botrányt október 6-án kirobbantó Index emellett arról is írt: a Tisza telefonos applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek, amire egyértelműen utal, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, aki egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő ukrán cégnél dolgozik.
Emiatt felmerült, hogy több tíz-, de akár százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.
Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódásba fogott, akárcsak a magyar elhárítás és hírszerzés, de korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult az applikáció miatt a Tiszához.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)