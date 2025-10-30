Magyar Péterék hazugságokba menekültek az ukrán adatbotrány miatt

„Harmincezren hagyták ott a Tisza mobilalkalmazását az adatszivárgási botrány után” – emlékeztetett László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán az ukrán adatbotrány legújabb fejleményére.

Nevetséges magyarázkodásba kezdett Radnai Márk (Fotó: Facebook)

Mint jelezte, néhány hete az alkalmazásba regisztrálók személyes adatai kiszivárogtak az internetre, amivel 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek nyilvánosságra.

Magyar Péterék hazugságokba menekültek

– hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

Jelezte, hogy a tiszások először tagadták, majd beismerték az adatszivárgást. De az is kiderült, hogy az alkalmazáshoz ukrán fejlesztőknek is közük lehet. László András kiemelte, hogy Magyar Péterék végül bedobták a törölközőt és maguk is jelezték az adatszivárgást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Az EP-képviselő felidézte, hogy lapunk információi szerint a botrány óta már harmincezren törölték a Tisza Világ applikációt.

Ezek után mikor fogják végre az alkalmazásboltokból is törölni?

– tette fel a kérdést László András.

Vizsgálódnak a hatóságok

Információnk szerint az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett. Az első közvetlenül az ukrán adatbotrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán kitalált gyerekmese az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.

Hamar kiderült, hogy a kiszivárgott lista hiteles, lapunk ugyanis megannyi érintettel vette fel a kapcsolatot, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát.

A botrányt október 6-án kirobbantó Index emellett arról is írt: a Tisza telefonos applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek, amire egyértelműen utal, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, aki egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő ukrán cégnél dolgozik.

Emiatt felmerült, hogy több tíz-, de akár százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.

Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódásba fogott, akárcsak a magyar elhárítás és hírszerzés, de korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult az applikáció miatt a Tiszához.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)