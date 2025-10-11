A nemzetbiztonság is vizsgálja az adatszivárgást

A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja azokat a külföldi kapcsolatokat, amelyek legújabb fejleménye, hogy a Tisza Párt applikációján keresztül tömegesen kerülhettek ki személyes adatok magyar állampolgárokról, beleértve a biometrikus információkat is – értesült lapunk. Az általunk megkérdezett szakértők szerint Ruszin-Szendi Romulusz tiszás katonapolitikus ukrán kapcsolatainak és Magyar Péter ukrán mentorának, Tseber Rolandnak az ügye után ugyanis az volt elvárható, hogy Magyar Péterék még a látszatát is elkerülik annak, hogy újabb hasonló botrányba keveredjenek. Ehhez képest

gyanús ukrán szál fedhető fel abban az adatszivárgási ügyben is, ami a Tisza Párt mobilalkalmazásához köthető.

Mint arról beszámoltunk, az eddigi legsúlyosabb adatszivárgási botrány tépázta meg a napokban a Tisza Pártot. A Tisza világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy

Magyar Péter ukránokkal csináltathatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

Miroslav Tokar a PettersonApps nevű, mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amelynek vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben is.

Az ilyen katonai jellegű projektekben részt vevő társaságok és szakemberek azonban nem tevékenykedhetnek ezen a területen az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatok jóváhagyása és a velük való együttműködés nélkül.

Mint arról beszámoltunk, közben újabb, az ukrán szálat megerősítő részlet derült ki a botrányos Tisza világ applikációval kapcsolatosan. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt arról, hogy Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel. – Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel – idézte a Mandiner Magyar bizalmasát. A portál szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is. Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel, Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.

Az általunk megkérdezett szakemberek szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) és a Szuverenitásvédelmi Hivatal által már elindított vizsgálat mellett várható a parlament nemzetbiztonsági bizottságának összehívása is az ügyben.

Az illetékes hatóságoknak ugyanis be kell számolniuk erről az ügyről és az ügy körülményeiről keletkezett információkról az Országgyűlés szakbizottságának is.