Orbán Viktorsajtótájékozatóbejelentés

Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint lesz miről beszélni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 20:39
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztató – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a sajtótájékoztatót mindenki követheti élőben a Facebook-oldalán. Lesz miről beszélni! – hangsúlyozta a kormányfő.

Budapest, 2025. december 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Orbán Viktor egy korábbi alkalommal a nemzetközi sajtótájékoztatóval kapcsolatban így fogalmazott: 

Kérdés nem marad válasz nélkül.

Ez arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan megvitatni. Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről.

A miniszterelnök láthatóan határozott, magabiztos fellépésre készül az év első nagy sajtóeseményén.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

