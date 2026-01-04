Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor

Hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztató – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a sajtótájékoztatót mindenki követheti élőben a Facebook-oldalán. Lesz miről beszélni! – hangsúlyozta a kormányfő.
Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Orbán Viktor egy korábbi alkalommal a nemzetközi sajtótájékoztatóval kapcsolatban így fogalmazott:
Kérdés nem marad válasz nélkül.
Ez arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan megvitatni. Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről.
A miniszterelnök láthatóan határozott, magabiztos fellépésre készül az év első nagy sajtóeseményén.
