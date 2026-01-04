Orbán Viktor üzent a választóknak, erre kér felhatalmazást az idei választásokon

„Az előttünk álló parlamenti választáson arra kérünk felhatalmazást a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból” – hívta fel a figyelmet a digitális polgári körök tagjainak küldött körlevelében Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kéri, erősítsék meg abban, hogy kívül tudja tartani Magyarországot az európai háborús szövetségen.

A miniszterelnök azt kéri, erősítsék meg abban, hogy kívül tudja tartani Magyarországot az európai háborús szövetségen

Rámutatott: ha Magyarország kimarad a háborúból, akkor nem kell átállnia hadigazdaságra, lehet békegazdasága. Kifejtette:

A hadigazdaság azt jelentené, hogy belépünk a háborúba, átszerveznék a magyar gazdaságot, a magyarok pénzét elvinnék Brüsszelbe, onnan pedig elvinnék Ukrajnába, mert a háborúhoz pénz kell.

A magyar út

„Mi 2026-ban is maradunk a magyar úton” – jelentette ki, majd rámutatott, Magyarország kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk.

„Ezen a két pilléren áll a magyar élet, ezeket nem szabad föladni. Itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, de van szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, és itt tisztelik a családokat”

– emelte ki.

Milyen eredményekkel jár a békegazdaság?

A kormányfő felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország úgy döntött: a békegazdaság útján halad. Ebből következik a gyerekek utáni adókedvezmény megduplázása, az édesanyák élethosszig tartó adómentessége, a 14. havi nyugdíj, a 11 százalékos minimálbér-emelés, a kisvállalkozók adócsökkentése és a fix 3 százalékos elsőotthon-teremtési hitel.

„A békegazdaság megtervezése elvitt ugyan hat-hét hónapot, de most már elindult, és az intézkedések többsége január 1-jétől hatályba is lépett”

– tette hozzá.

Orbán Viktor kitért az idei választásokra is, amelynek kapcsán megjegyezte: az ellenzéki oldalon most új trükkel próbálkoznak.

Úgy látszik, a régi műsorhoz is új férfi kell. Ez az ellenzék is elfogadja a migrációs paktumot Brüsszelből, együtt megy az európaiakkal a háborúba, elfogadná Brüsszel genderszabályozását és bevezetné a hadigazdálkodást

– fejtette ki.

Magyarország autópálya-nagyhatalommá vált

Emlékeztetett arra is, a kormány decemberben átadta az M4-es autópálya új, 34 kilométeres szakaszát Kenderesnél. Mint írta, az elmúlt 15 évben a kormány annyi gyorsforgalmi utat épített, hogy mára a magyar emberek kilencven százaléka félóra autóútnyi távolságra lakik valamelyik sztrádától. Az Eurostat autópálya-hálózatokat nyilvántartó adatbázisában 2024-ig böngészhetők az adatok.

„Ebből kiderül, hogy a régiós országok közül Magyarország rendelkezett a leghosszabb hálózattal. Tavaly közel 1900 kilométer, azóta megtoldottuk ezt a számot”

– emelte ki.