A Politico is Orbán Viktor győzelmére fogad

A baloldali lap egy átfogó összeállításban vette számba az idei év legfontosabb eseményeit és az azokkal kapcsolatos előrejelzéseit. A Politico a kiemelt témák között említi a közelgő magyarországi választást is, amelynek kapcsán még a lap szerint is Orbán Viktor és a Fidesz győzelme tűnik valószínűnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:35
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A baloldali lap cikkében a legfontosabb eseményekre és azok lehetséges kimeneteleire koncentrált. A Politico ezen listáján helyet kapott a magyar választás is, amiből még a lap szerint is Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz kerülhet ki győztesen – írja az Origo. 

Orbán Viktor győzelmére számít a baloldali Politico
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Cikkében a lap olyan események mellett emlegeti a magyar választást, mint az ukrán háború lezárása, illetve egy esetleges gazdasági világválság esélye. Ez jól mutatja, hogy még a globalista elit is érzékeli, hogy a hazánkban esedékes választás valóban történelmi jelentőségű lesz

Cikkében a Politico felemlegeti a brüsszeli vezetés számára kínos tényt, hogy Orbán Viktor az elmúlt három választást megnyerte. 

Emellett azonban azt is beismeri, hogy feltehetőleg a brüsszeli elit mindent meg fog azért tenni, hogy elgáncsolja a miniszterelnököt. Ugyanakkor a cikkben a lap megszólaltatta Frank Füredit, az MCC brüsszeli központjának vezetőjét is, aki hangsúlyozta, hogy a magyar választás nem lesz elzárva hermetikusan Európa többi részétől. 

A szakértő szerint ugyanis bizakodásra ad okot mind a cseh választás, ahol Andrej Babis személyében egy patrióta miniszterelnök érkezett, ahogy a lengyel elnökválasztáson is beszédes volt Karol Nawrocki győzelme. 

 

Azt ugyanakkor mind a lap, mind pedig a megszólaltatott szakértők hangsúlyozták, hogy a választás egyelőre nincs lefutva, ez pedig főként a bizonytalan szavazók miatt van, épp ezért a kampánynak óriási szerepe van. Ennek kapcsán a Politico egyébként úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter megpróbál hasznot húzni a háború negatív hatásaiból, azonban ez nem biztos hogy elég lesz. 

A Politico szerint ugyanis Orbán Viktor taktikája eddig még mindig bevált, így nagy az esélye, hogy most is győzelemre vezeti majd a Fideszt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

