A Politico is Orbán Viktor győzelmére fogad

A baloldali lap cikkében a legfontosabb eseményekre és azok lehetséges kimeneteleire koncentrált. A Politico ezen listáján helyet kapott a magyar választás is, amiből még a lap szerint is Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz kerülhet ki győztesen – írja az Origo.

Orbán Viktor győzelmére számít a baloldali Politico

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Cikkében a lap olyan események mellett emlegeti a magyar választást, mint az ukrán háború lezárása, illetve egy esetleges gazdasági világválság esélye. Ez jól mutatja, hogy még a globalista elit is érzékeli, hogy a hazánkban esedékes választás valóban történelmi jelentőségű lesz.