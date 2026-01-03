– Már a brüsszeli média is Orbán Viktor győzelmére tippel – írja Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője visszaidézte a Politico hasábjain elhangzottakat. „Ugyan ki fogadna az ellen, hogy Orbán Viktor újabb parlamenti győzelemre vezeti nemzeti konzervatív pártját?”

Orbán Viktor győzelmét várják Brüsszelben Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

– A nyugati fősodor híroldala részletes elemzésében írt a közelgő választásokról. A lap kétharmados többséggel valószínűsíti győzelmünket. A cikk egyértelműen megjegyzi, hogy a patrióta erőknek jó esélyük van az újabb győzelemre, pontosan kétharmados sanszot látnak sikerünkre. Múltkor az Economist, most a Politico. Világosan látszik, már Brüsszelben sem hisznek Magyar Péterben, kénytelenek belátni, ez már a veszett fejsze nyele – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook

Szentkirályi hozzátette:

a baloldal vezére botrányról botrányra bukdácsol, ezt pedig már főnökei sem nézik jó szemmel. Nyugaton is tudják, hogy a magyarok okosan fognak dönteni.

– Nem fogunk engedni a migrációs nyomásnak, nem akarunk belesodródni egy értelmetlen háborúba. Áprilisban rajtunk a sor! Már csak 99 nap – zárta bejegyzését a frakcióvezető.