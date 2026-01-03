Magyar PéterSzentkirályi AlexandraManfred WeberPolitico

Világosan látszik, már Brüsszelben sem hisznek Magyar Péterben

Világosan látszik, már Brüsszelben sem hisznek Magyar Péterben, kénytelenek belátni, ez már a veszett fejsze nyele. A baloldal vezére botrányról botrányra bukdácsol, ezt pedig már főnökei sem nézik jó szemmel – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook2026. 01. 03. 12:21
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Már a brüsszeli média is Orbán Viktor győzelmére tippel – írja Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője visszaidézte a Politico hasábjain elhangzottakat. „Ugyan ki fogadna az ellen, hogy Orbán Viktor újabb parlamenti győzelemre vezeti nemzeti konzervatív pártját?”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor győzelmét várják Brüsszelben Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

– A nyugati fősodor híroldala részletes elemzésében írt a közelgő választásokról. A lap kétharmados többséggel valószínűsíti győzelmünket. A cikk egyértelműen megjegyzi, hogy a patrióta erőknek jó esélyük van az újabb győzelemre, pontosan kétharmados sanszot látnak sikerünkre. Múltkor az Economist, most a Politico. Világosan látszik, már Brüsszelben sem hisznek Magyar Péterben, kénytelenek belátni, ez már a veszett fejsze nyele – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook

 Szentkirályi hozzátette: 

a baloldal vezére botrányról botrányra bukdácsol, ezt pedig már főnökei sem nézik jó szemmel. Nyugaton is tudják, hogy a magyarok okosan fognak dönteni.

– Nem fogunk engedni a migrációs nyomásnak, nem akarunk belesodródni egy értelmetlen háborúba. Áprilisban rajtunk a sor! Már csak 99 nap – zárta bejegyzését a frakcióvezető.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Kisbenedek Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu