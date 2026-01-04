Jól kezdődik az év a nyugdíjasoknak + videó

„Jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára: januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés, majd februárban érkezik a dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója kijelentette: a kormány idén is megvédi Európa legolcsóbb energiaárait, folytatódik a Gondosóra és a Nők40 program is.

Nyitrai Zsolt szerint amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat (Forrás: Facebook)

Mint mondta, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat. Ugyanakkor a másik oldalon egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára

– mutatott rá Nyitrai.

A videóban megszólalt Krusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának egy tagja is. Hangsúlyozta: „a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, és bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében”.