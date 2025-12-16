gondosóraGondosóra Programszentkirályi alexandrakoncz zsófianyugdíjnyugdíjas

Már több mint hetvenezer életet mentett meg a Gondosóra – a program egyedülálló a világon

A világon egyedülálló hálózatként jellemezte a Gondosóra programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden Budapesten. Koncz Zsófia, a Gondosóra program projektzáró eseményén hangsúlyozta: a közel egymillió felhasználót elérő szolgáltatás nemcsak biztonságot nyújt az időseknek, hanem életeket ment és segíti a családokat a mindennapokban.

2025. 12. 16.
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nemcsak család-, hanem idősbarát is – jelentette ki Koncz Zsófia a Gondosóra évzáró – Ahol a biztonság összeköt című rendezvényen.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Gondosóra program sajtónyilvános projektzáró eseményén a budapesti Bálna Honvédelmi Központban 2025. december 16-án.
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Gondosóra program sajtónyilvános projektzáró eseményén a budapesti Bálna Honvédelmi Központban.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Bálna rendezvényközpontban tartott rendezvényen közölte: a Gondosóra felhasználóinak száma már meghaladta a 950 ezret. 

Mint rámutatott, 

„a Gondosóra életet ment és családokat segít a mindennapokban”.

A kormány 2010 óta igazi családbarát fordulatot hajtott végre, ennek az ékköve a Gondosóra hálózat elindítása, hiszen alanyi jogon 65 éves kor felett „nagyon fontos gondoskodást, törődést tudnak adni az időseknek” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: 

a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal.

Koncz Zsófia felhívta arra is a figyelmet, hogy a kormány családpolitikájában egyik kiemelkedő szempont a nagyszülők szerepe, és éppen ezért 2011-ben bevezették a Nők 40 programot, amellyel már több mint 400 ezer nő tudott élni. Ebben részesülve nagyon sokan nagyszülőként tudtak a gyermeknevelésben még aktívabban részt venni. Továbbá bevezették a nagyszülői gyedet, amely szintén egyedülálló nemzetközi szinten – mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte: 

a nyugdíjakra fordított összeg az idei költségvetésben 7300 milliárd, a jövő évi költségvetésben pedig ezt 7700 milliárd forintra emelték. Továbbá az Országgyűlés megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését is

– jegyezte meg.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott: 

a 13. havi nyugdíj visszavezetése becsületbeli ügy volt, a 14. havi nyugdíj bevezetése meg egy történelmi lépés.

A jövő évben is azt tervezik, hogy a szenior örömtánccal, a gyaloglóklubbal, a Gondosóra felhasználóival együtt folyamatosan építik a közösséget – mondta.

Magyarországon megbecsülik a nyugdíjasokat

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédében kiemelte: „család nélkül nincsen egészséges nemzet”. Az a társadalom lesz hosszú távon erős, kitartó és győztes, amely megbecsüli az időseket és megköszöni nekik a sok évtizedes munkájukat – mondta.

Szentkirályi Alexandra felhívta arra a figyelmet: 

egyáltalán nem magától értetődő az, hogy itt, Magyarországon a nyugdíjasokat ilyen mértékben megbecsüljük. Nem magától értetődő az, hogy van nyugdíjprémium, ha jól megy a gazdaságnak, hogy inflációkövető a nyugdíj, az sem magától értetődő, hogy van 13. havi nyugdíj, és most érkezik a 14. havi

– mondta.

Mint kifejtette, az a helyzet, hogy meglehetősen sokan – „érthetetlen és felháborító módon” – támadják a 13. vagy a 14. havi nyugdíj létjogosultságát. 

„Azt mondják, hogy igazságtalan. Azt mondják, hogy ez nem jár” –  mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy az idősek azt érezhessék, hogy „nagyon hálásak vagyunk” a társadalomban, a munkahelyen elvégzett munkájukért.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója is azon dolgozik, hogy minél jobb legyen nyugdíjasoknak. A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a rezsitámogatással kapcsolatos előterjesztésüket és azt a javaslatukat is, amely különböző kulturális programokat, szabadidős programokat tesz ingyenesen elérhetővé nyugdíjasoknak – mondta Szentkirályi Alexandra.

Közölte: 

a Gondosóra több mint 70 ezer életet mentett meg.

 

Népszerű a Gondosóra program 

Juhász Roland, a Gondosóra program felügyeletéért és megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője emlékeztetett: a Gondosóra program 2022 márciusában indult, országosan 2023 nyarán kezdtek kiterjeszteni. Akkor körülbelül 30 ezer felhasználó volt – jegyezte meg.

Juhász Roland közölte: a program ismertsége országosan 98 százalékos. Egy felmérés szerint az emberek 86 százaléka ajánlaná másnak a programot, ez mutatja az elégedettséget a szolgáltatással.

Kiemelte: 

a világon nincs máshol ilyen ingyenes, az állam által garantált, az állam által adatbiztonságot, folytonosságot és elérhetőséget biztosító program.

A Gondosóra programban eddig 770 ezer esetben történt általános segítségnyújtás – közölte Juhász Roland, aki úgy fogalmazott: „bármilyen élethelyzetben lehet a Gondosórához fordulni és segítséget kérni”.

Juhász Roland rámutatott: a szolgáltatás Magyarország teljes területén, a 65 év feletti magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok számára elérhető.

Borítókép: A Gondosóra nagyon népszerű az idősek körében (Fotó: Illusztráció/MTI/Soós Lajos)


