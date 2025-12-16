Már több mint hetvenezer életet mentett meg a Gondosóra – a program egyedülálló a világon

A Gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nemcsak család-, hanem idősbarát is – jelentette ki Koncz Zsófia a Gondosóra évzáró – Ahol a biztonság összeköt című rendezvényen.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Gondosóra program sajtónyilvános projektzáró eseményén a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Fotó: MTI/Soós Lajos

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Bálna rendezvényközpontban tartott rendezvényen közölte: a Gondosóra felhasználóinak száma már meghaladta a 950 ezret.

Mint rámutatott,

„a Gondosóra életet ment és családokat segít a mindennapokban”.

A kormány 2010 óta igazi családbarát fordulatot hajtott végre, ennek az ékköve a Gondosóra hálózat elindítása, hiszen alanyi jogon 65 éves kor felett „nagyon fontos gondoskodást, törődést tudnak adni az időseknek” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve:

a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal.

Koncz Zsófia felhívta arra is a figyelmet, hogy a kormány családpolitikájában egyik kiemelkedő szempont a nagyszülők szerepe, és éppen ezért 2011-ben bevezették a Nők 40 programot, amellyel már több mint 400 ezer nő tudott élni. Ebben részesülve nagyon sokan nagyszülőként tudtak a gyermeknevelésben még aktívabban részt venni. Továbbá bevezették a nagyszülői gyedet, amely szintén egyedülálló nemzetközi szinten – mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte:

a nyugdíjakra fordított összeg az idei költségvetésben 7300 milliárd, a jövő évi költségvetésben pedig ezt 7700 milliárd forintra emelték. Továbbá az Országgyűlés megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését is

– jegyezte meg.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott:

a 13. havi nyugdíj visszavezetése becsületbeli ügy volt, a 14. havi nyugdíj bevezetése meg egy történelmi lépés.

A jövő évben is azt tervezik, hogy a szenior örömtánccal, a gyaloglóklubbal, a Gondosóra felhasználóival együtt folyamatosan építik a közösséget – mondta.

Magyarországon megbecsülik a nyugdíjasokat

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédében kiemelte: „család nélkül nincsen egészséges nemzet”. Az a társadalom lesz hosszú távon erős, kitartó és győztes, amely megbecsüli az időseket és megköszöni nekik a sok évtizedes munkájukat – mondta.