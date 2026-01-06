Leproletárfasisztázzák a bolsevistákat

A kormány, a nemzetgyűlés, a honvédség, a főváros küldöttségét, továbbá a budapesti diplomáciai testületek küldöttségeit fogadja a kormányzó, „akik azért jelentek meg, hogy a kormányzónak az új év alkalmából szerencsekívánataikat kifejezzék” – számol be róla a január 3-i Az Est. Ripka Ferenc főpolgármester szavaira Horthy Miklós úgy válaszol:

Választóik bizalma alapján fontos szerep jut önöknek a város sorsának intézésében. Budapesten összpontosul jelentékeny részben az egész ország kultúrája, ipara és kereskedelme. Önöknek az a feladata, hogy a nemzeti munka részére itt megfelelő légkört teremtsenek. Bízvást remélem, hogy ennek a feladatnak, a feladat teljes nagyságának teljes tudatában önzetlen fáradozással az egyetemes célokat, az összesség érdekeit tartva szem előtt, együttérzésben az egész nemzettel fognak közreműködni abban, hogy Budapest székesfőváros betöltse az országa életében nagy hivatását.

Cesare Orsenigo pápai nuncius üdvözlő beszédére a kormányzó a következőképpen reflektál: „Magyarország azzal a megnyugtató meggyőződéssel lép az új évbe, hogy országunk gazdasági helyzetének talpraállítása érdekében kifejtett buzgó törekvéseink figyelemreméltó eredményre vezettek, ami remélni engedi, hogy a Mindenható segítségével az utolsó évek nehézségeit is rövidesen teljesen leküzdjük és hogy nemzetünk jobb jövő felé halad.”

Az ellenzéki Vázsonyi Vilmos, a Nemzeti Demokrata Polgári Párt képviselője újévi beszédében Klebelsberg Kunó kultuszminiszter karácsonyi cikkére reagálva a december 3-i Budapesti Hírlap szerint kijelenti: „ebben az országban nincs többé forradalmi szellem, csak olyan őrült emberek vannak, akik játszanak a diktatúra, a jobboldali forradalmi államcsíny gondolatával.