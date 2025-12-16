Januártól megduplázódik a családi adókedvezmény, egymillió család érintett

Hozzátette: folytatják az édesanyák jövedelmének szja-mentessé tételét, illetve a kedvezményezettek körének bővítését.

Elsőként a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák jönnek, ami 120 ezer édesanyát érint, majd négy év alatt, fokozatosan a kétgyermekes édesanyák teljes köre személyi jövedelemadótól mentessé válik, ami összesen 690 ezer édesanyát jelent.

Koncz Zsófia elmondta: esetükben egy átlagkeresetnél havi szinten 109 ezer forinttal lesz nagyobb a kereset, ami éves szinten 1,3 millió forintot jelent.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a harminc év alatti egygyermekes édesanyáknál bővítik az szja-mentességet, átlagbér helyett a teljes jövedelemre kiterjesztik, illetve a 2023 előtt született gyerekek után is igénybe lehet majd venni, ami 10–15 ezer családot érint pluszban.

Tehát azt tudjuk mondani, hogy 2026 januárjától félmillió édesanya lesz személyijövedelemadó-mentes, 2029-ben pedig egymillió

– jelentette ki.

Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kormány 2010-ben két fontos célt tűzött ki maga elé prioritásként, az akkor brutális méretű – 12 százalékos – munkanélküliség leküzdésére: munkahelyek teremtését, valamint a családok támogatását.

Felsorolása szerint 2010-ben először visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, amit azóta folyamatosan bővítettek. Ezt követték az otthonteremtési támogatások:

2015-ben a csok,

2019-ben a babaváró,

a falusi csok,

2024-ben a csok plusz.

Szólt arról is, hogy 2022-ben 360 ezer 25 év alatti fiatal számára adtak mentességet az szja megfizetése alól.

Így jutottunk el oda, hogy 2025-ben jött Európa legnagyobb adócsökkentési programja, a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével július elsejétől, valamint a csed és a gyed szja-mentessé tételével. Szeptembertől jött az Otthon start program, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének a bevezetése

– mondta.