Januártól megduplázódik a családi adókedvezmény, egymillió család érintett

Január elsejétől a kormány megduplázza a családi adókedvezményt – közölte Koncz Zsófia. Az intézkedés mintegy egymillió család számára jelent érdemi jövedelemnövekedést – hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16.
Egymillió családot érint január elsejétől a családi adókedvezmények duplázása – közölte az M1 aktuális csatorna keddi műsorában Koncz Zsófia. 

Zánka, 2025. december 9. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára nyilatkozik a sajtónak a Zánkai Erzsébet-táborban tartott Erzsébet-karácsony programon 2025. december 9-én. MTI/Katona Tibor
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára  Fotó: Katona Tibor / MTI 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára elmondta: július elsején indították el Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családi adókedvezmény ötvenszázalékos emelésével,

 január elsejétől pedig megduplázódik a családi adókedvezmény.

Ez 

  • egy gyermek esetében 20 ezer forintot,
  •  két gyermek esetében 80 ezer forintot, 
  • három gyermek esetében pedig közel 200 ezer forintot jelent havonta, 

ami – mondta az államtitkár – akár „történelmi lépésnek” is mondható, és nagy segítséget jelent.

Hozzátette: folytatják az édesanyák jövedelmének szja-mentessé tételét, illetve a kedvezményezettek körének bővítését.

Elsőként a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák jönnek, ami 120 ezer édesanyát érint, majd négy év alatt, fokozatosan a kétgyermekes édesanyák teljes köre személyi jövedelemadótól mentessé válik, ami összesen 690 ezer édesanyát jelent.

Koncz Zsófia elmondta: esetükben egy átlagkeresetnél havi szinten 109 ezer forinttal lesz nagyobb a kereset, ami éves szinten 1,3 millió forintot jelent.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a harminc év alatti egygyermekes édesanyáknál bővítik az szja-mentességet, átlagbér helyett a teljes jövedelemre kiterjesztik, illetve a 2023 előtt született gyerekek után is igénybe lehet majd venni, ami 10–15 ezer családot érint pluszban.

Tehát azt tudjuk mondani, hogy 2026 januárjától félmillió édesanya lesz személyijövedelemadó-mentes, 2029-ben pedig egymillió

– jelentette ki.

Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kormány 2010-ben két fontos célt tűzött ki maga elé prioritásként, az akkor brutális méretű – 12 százalékos – munkanélküliség leküzdésére: munkahelyek teremtését, valamint a családok támogatását.

Felsorolása szerint 2010-ben először visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, amit azóta folyamatosan bővítettek. Ezt követték az otthonteremtési támogatások

  • 2015-ben a csok, 
  • 2019-ben a babaváró,
  •  a falusi csok,
  •  2024-ben a csok plusz. 

Szólt arról is, hogy 2022-ben 360 ezer 25 év alatti fiatal számára adtak mentességet az szja megfizetése alól.

Így jutottunk el oda, hogy 2025-ben jött Európa legnagyobb adócsökkentési programja, a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével július elsejétől, valamint a csed és a gyed szja-mentessé tételével. Szeptembertől jött az Otthon start program, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének a bevezetése

– mondta.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott: 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítják jövőre családtámogatásra, szavai szerint „soha ekkora támogatást nem kaptak a magyar családok, mint most”.

A kormány ad, a Tisza elvenne

Hangsúlyozta: az ellenzék, a tiszás politikusok és szakértők is elmondják, hogy a nők 40 programot azonnal megszüntetnék, hogy szerintük a 14. havi nyugdíj őrültség, az édesanyák adókedvezményét is veszély fenyegeti, hiszen – elmondásuk szerint – nem is értik, hogy azt a jelenlegi kormány miért vezette be.

Látjuk azt, hogy van egy nagyon komoly megszorítócsomag, amelynek része a családtámogatások megnyirbálása és az is, hogy ezeket a forrásokat másra szeretnék költeni, az Európai Unió elvárása szerint […] a háború folytatására és a migrációs paktum végrehajtására

– mondta. 

–Mi ezzel szemben egyértelműen a magyar családok mellett állunk, egyértelmű garancia vagyunk arra – ahogyan azt az elmúlt 15 évben is tettük –, hogy a magyarok pénzét és a magyar családok pénzét a magyar családokra fogjuk fordítani – jelentette ki Koncz Zsófia. 

Borítókép: 2026 is új szintre emeli a magyar családtámogatási rendszert. Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


