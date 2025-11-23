Valódi segítség a családoknak az édesanyák adómentessége + videó

– Egy olyan édesanyával beszélgettem, akinek mindig is az volt az álma, hogy három gyereke legyen – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán jelezte: azzal, hogy az édesanyák adómentességet kaptak, sokkal könnyebben tudják beosztani a pénzt, és félre is tudnak tenni a váratlan kiadásokra, hiszen három gyermek esetén ez nem ritka.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Egyszerűbb, könnyebb élet gyerekekkel is, ebben segít az anyák adómentessége

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra a család meglátogatásakor azt is megtudta, hogy mire fogják fordítani a nemrég bevezetett családtámogatásból származó pénzt. A háromgyermekes édesanya elmondta, hogy a támogatás miatt egyszerűbben, könnyebben és gyorsabban tudtak dönteni egy fontos bútor beszerzéséről.

A frakcióvezető egy másik videójából az is kiderült, hogy a családnak a hétköznapi kiadásokban is nagy segítséget jelent az édesanyák adómentessége. – Dzsúdóedzésre, focicipőre, téli bakancsra, helye van bőven az extra pénznek, és az anyák aztán meg is dolgoznak érte – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Ezért is volt csodás érzés találkozni Beatrixszal, aki mint háromgyermekes anyuka többé nem fizet jövedelemadót!

– emelte ki.

Lapunk összegyűjtötte, hogy milyen előnyökhöz jutott a kormány adó- és nyugdíjpolitikája folytán a teljes lakosság. Az egyik legfontosabb ilyen támogatás, hogy az édesanyák jelentős kedvezményeket kapnak. Az Orbán-kormány első intézkedései között szerepelt a gyes visszaállítása, majd bevezették a csedet, amely ma már a teljes bruttó fizetést jelenti. Létrehozták a gyed extrát. A legutóbbi kormányzati intézkedés pedig a csed melletti munkavégzést is lehetővé teszi, és idéntől a gyed is adómentes lett.

A kormány bevezette a gyermekek számától függő adókedvezményeket, továbbá adómentessé tették a négy, majd a három gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét.

Januártól pedig a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Emellett a fiatalokra is gondolt a kormány, 25 éves korukig nem terheli szja a munkabérüket. A fiatalok életkezdéséhez is bevezették a munkáshitelt, és kedvezőbbé tették a diákhitel törlesztését is.