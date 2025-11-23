családtámogatásadómentességSzentkirályi Alexandra

Valódi segítség a családoknak az édesanyák adómentessége + videó

A kormány folyamatosan támogatja nemcsak a családokat, de a fiatalokat és az időseket is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 17:06
Gyermekes család - illusztráció Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy olyan édesanyával beszélgettem, akinek mindig is az volt az álma, hogy három gyereke legyen – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán jelezte: azzal, hogy az édesanyák adómentességet kaptak, sokkal könnyebben tudják beosztani a pénzt, és félre is tudnak tenni a váratlan kiadásokra, hiszen három gyermek esetén ez nem ritka.

Budapest, 2024. december 2. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke beszél a Magyarország meg tudja csinálni! elnevezésű nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás fővárosi állomásán, a Belvárosi Polgári Szalonban rendezett lakossági fórumon 2024. december 2-án. MTI/Balogh Zoltán
Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

Egyszerűbb, könnyebb élet gyerekekkel is, ebben segít az anyák adómentessége

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra a család meglátogatásakor azt is megtudta, hogy mire fogják fordítani a nemrég bevezetett családtámogatásból származó pénzt. A háromgyermekes édesanya elmondta, hogy a támogatás miatt egyszerűbben, könnyebben és gyorsabban tudtak dönteni egy fontos bútor beszerzéséről.

A frakcióvezető egy másik videójából az is kiderült, hogy a családnak a hétköznapi kiadásokban is nagy segítséget jelent az édesanyák adómentessége. – Dzsúdóedzésre, focicipőre, téli bakancsra, helye van bőven az extra pénznek, és az anyák aztán meg is dolgoznak érte – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Ezért is volt csodás érzés találkozni Beatrixszal, aki mint háromgyermekes anyuka többé nem fizet jövedelemadót!

– emelte ki.

Lapunk összegyűjtötte, hogy milyen előnyökhöz jutott a kormány adó- és nyugdíjpolitikája folytán a teljes lakosság. Az egyik legfontosabb ilyen támogatás, hogy az édesanyák jelentős kedvezményeket kapnak. Az Orbán-kormány első intézkedései között szerepelt a gyes visszaállítása, majd bevezették a csedet, amely ma már a teljes bruttó fizetést jelenti. Létrehozták a gyed extrát. A legutóbbi kormányzati intézkedés pedig a csed melletti munkavégzést is lehetővé teszi, és idéntől a gyed is adómentes lett.

A kormány bevezette a gyermekek számától függő adókedvezményeket, továbbá adómentessé tették a négy, majd a három gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét.

Januártól pedig a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Emellett a fiatalokra is gondolt a kormány, 25 éves korukig nem terheli szja a munkabérüket. A fiatalok életkezdéséhez is bevezették a munkáshitelt, és kedvezőbbé tették a diákhitel törlesztését is.

De a saját otthonhoz is könnyebb lett hozzájutni. A családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) a gyermekek számától függő hiteltámogatási rendszert kibővítették a falusi csok és csok plusz kedvezménnyel. Bevezették a kedvező babaváró hitelt is, és idén elindították az Otthon start program fix 3 százalékos lakáshitelprogramot.

A nyugdíjasoknak pedig fokozatosan visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és nyugdíj-kiegészítést is kapnak. Emellett élelmiszer-utalvánnyal és áfakedvezménnyel segítik az inflációs terheiket. Jövőre pedig megkezdődhet a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetése.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu