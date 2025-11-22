Kocsis MátéCSOKKocsis Máté Fideszcsaládi adókedvezménynyugdíj

Mutatjuk, mit adott a magyaroknak Orbán Viktor kormányzása + videó

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy fórumon sorolni kezdte azokat az intézkedéseket, amikkel könnyebb lett a családok élete az Orbán-rendszer alatt. A Magyar Nemzet kibővítette a sort: milyen előnyökhöz jutott a kormány adó és nyugdíjpolitikája kapcsán a teljes lakosság?

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 18:12
Orbán Viktor, interjú, élő, Kossuth
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azt kérdezed, hogy mit adott az Orbán-rendszer? Például a Nők 40-et. A 2, 3, 4 vagy több gyermeket szülő édesanyák életük végéig szóló adómentességét – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője 

kiemelte a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét is.

 Kocsis beszédében visszanyúlt a ő generációjának az iskolai éveire.

Tihany, 2025. augusztus 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek - Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vasvári Tamás
Kocsis Máté Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

– Főleg aki iparit végzett, és el akart kezdeni dolgozni 17-18 éves korában, ha azt mondták volna neki, hogy a következő 7-8 évben, 25 éves korodig nem kell adóznod,  nem hitt volna a fülének – húzta alá Kocsis Máté.


A Magyar Nemzet csokorba szedte, hogy az Orbán-kormányok milyen család- és idősbarát intézkedéseket vezettek be. 


Az édesanyák jelentős kedvezményeket kapnak

Az Orbán-kormány első intézkedései között szerepelt a gyes visszaállítása, amellyel újra lehetőséget adott arra, hogy az édesanya három évig maradhasson otthon születendő gyermekével. Emellett bevezették a csedet, amely ma már a teljes bruttó fizetést jelenti. Tehát aki csedre megy, gyermeke születése után több pénzt kap, mint amennyi előtte a fizetése volt. 

Létrehozták a gyed extrát, ami lehetőséget adott, hogy a dolgozó édesanya a munkabére mellett a gyedet is megkaphassa. A legutóbbi kormányzati intézkedés pedig a csed melletti munkavégzést is lehetővé teszi, és idéntől a gyed is adómentes lett.  A kormány bevezette a gyermekek számától függő adókedvezményeket, továbbá adómentessé tették a 4, majd a 3 gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét. Januártól pedig a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Autóvásárlásra a nagycsaládosok igénybe vehettek két és fél millió forint támogatást. A kormány megkezdte a bölcsődei férőhelyek bővítését is. 

A 25 év alatti fiatalok terhei könnyebbek lettek

A fiataloknak 25 éves korukig sem terheli szja a munkabérüket, ahogyan azt már Kocsis Máté is megemlítette. A fiatalok életkezdéséhez is bevezették a munkáshitelt és kedvezőbbé tették a diákhitel törlesztését is. A fiataloknak ingyenessé tették a KRESZ-tanfolyam elvégzését, aki középiskolásként nekivág a jogosítvány megszerzésének, sokat spórolhat.

Könnyebb lett saját otthonhoz jutni

A kormány a családok a saját ingatlanhoz jutását is segíti a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok). A gyermekek számától függő hiteltámogatási rendszert kibővítették a falusi csok és csok plusz kedvezménnyel. Bevezették a kedvező babaváró hitelt is, ami akár tizenegymillió forintos kamatmentes hitelt biztosít a családalapítás előtt állóknak. A kormány idén elindította az Otthon start program háromszázalékos lakáshitelprogramot. 

Bevezetik a 14. havi nyugdíjat

A nyugdíjasoknak fokozatosan visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és nyugdíj-kiegészítést is kapnak. Emellett élelmiszer-utalvánnyal és áfakedvezménnyel segítik az inflációs terheiket. Jövőre megkezdődhet a 14.havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetése, az első részlet a februárban érkezhet a szépkorúakhoz. A Nők 40 programmal pedig negyven év munkaviszonnyal a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba lehet menni. Erre épülően bevezették a nagyszülői gyedet is. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu