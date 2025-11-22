Mutatjuk, mit adott a magyaroknak Orbán Viktor kormányzása + videó

– Azt kérdezed, hogy mit adott az Orbán-rendszer? Például a Nők 40-et. A 2, 3, 4 vagy több gyermeket szülő édesanyák életük végéig szóló adómentességét – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője

kiemelte a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét is.

Kocsis beszédében visszanyúlt a ő generációjának az iskolai éveire.

Kocsis Máté Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

– Főleg aki iparit végzett, és el akart kezdeni dolgozni 17-18 éves korában, ha azt mondták volna neki, hogy a következő 7-8 évben, 25 éves korodig nem kell adóznod, nem hitt volna a fülének – húzta alá Kocsis Máté.



A Magyar Nemzet csokorba szedte, hogy az Orbán-kormányok milyen család- és idősbarát intézkedéseket vezettek be.



Az édesanyák jelentős kedvezményeket kapnak

Az Orbán-kormány első intézkedései között szerepelt a gyes visszaállítása, amellyel újra lehetőséget adott arra, hogy az édesanya három évig maradhasson otthon születendő gyermekével. Emellett bevezették a csedet, amely ma már a teljes bruttó fizetést jelenti. Tehát aki csedre megy, gyermeke születése után több pénzt kap, mint amennyi előtte a fizetése volt.

Létrehozták a gyed extrát, ami lehetőséget adott, hogy a dolgozó édesanya a munkabére mellett a gyedet is megkaphassa. A legutóbbi kormányzati intézkedés pedig a csed melletti munkavégzést is lehetővé teszi, és idéntől a gyed is adómentes lett. A kormány bevezette a gyermekek számától függő adókedvezményeket, továbbá adómentessé tették a 4, majd a 3 gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét. Januártól pedig a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Autóvásárlásra a nagycsaládosok igénybe vehettek két és fél millió forint támogatást. A kormány megkezdte a bölcsődei férőhelyek bővítését is.

A 25 év alatti fiatalok terhei könnyebbek lettek

A fiataloknak 25 éves korukig sem terheli szja a munkabérüket, ahogyan azt már Kocsis Máté is megemlítette. A fiatalok életkezdéséhez is bevezették a munkáshitelt és kedvezőbbé tették a diákhitel törlesztését is. A fiataloknak ingyenessé tették a KRESZ-tanfolyam elvégzését, aki középiskolásként nekivág a jogosítvány megszerzésének, sokat spórolhat.