Koncz Zsófiacsaládszervezetgyermek
magyar

Koncz Zsófia: Minden eddiginél több pénz jut a családokra

A II. Család Fórumon Koncz Zsófia államtitkár kiemelte: a kormány 2010 óta a munkahelyteremtésre és a családok megerősítésére építi politikáját. Mint mondta, 2025-ben rekordösszeg, a GDP öt százaléka jut családtámogatásra, és tovább bővülnek az adókedvezmények és programok.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 22:22
Koncz Zsófia, Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára – jelentette ki pénteken Budapesten a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia hangsúlyozta: annyi családokat célzó kedvezményt, támogatást indítottak ebben az évben, mint még soha.

A II. Család Fórumon elmondott köszöntőjében az államtitkár emlékeztetett,

 2010 után két fő irányt vett a kormányzat: a munkahelyek létrehozása és a családok megerősítése. 

Mindkettő a stabilitás, a biztonság alapja – mutatott rá.

Hozzátette, ennek megfelelően 

ma már mintegy harmincféle családtámogatás elérhető, miközben a kormány stratégiai partnerséget épített ki a családszervezetekkel. 

A partnerség egyik eredménye, hogy a kormány nemrég úgy döntött: a csok plusz esetében nem csak átmeneti lehetőség lesz, hogy a 41 éven felüli várandós nők is jelentkezhetnek a programba.

„A családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára”

 – hangoztatta, hozzáfűzve: a család a legfontosabb, legkisebb közösség, amiből a nemzetet lehet építeni. Ha boldog nemzetet szeretnénk, boldog családokra van szükség – jegyezte meg.

A helyi közösségek szerepét méltatva elmondta azt is, hogy 

a kormány az egész Kárpát-medencében elsősorban a családszervezeteken keresztül tud kapcsolatot ápolni a családokkal.

Hangsúlyozta: 2025 a családok éve, hiszen annyi kedvezményt, támogatást indítottak ebben az esztendőben, mint még soha. Megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, július elsejétől pedig a csed is szja-mentessé vált, így egy magyar édesanya, akinek megszületik a gyermeke, az azt követő első hat hónapban többet kereshet, mint korábban a munkahelyén – jelezte.

Megemlítette az Otthon Start programot, majd a felhívta a figyelmet arra is, hogy 

októbertől a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé, januárban pedig csatlakoznak hozzájuk a kétgyermekesek is, és ekkortól bővül a 30 év alatti anyák szja-mentessége is.

Jövőre az ideinél is 1000 milliárddal több, összesen 4802 milliárd forint, azaz a GDP 5 százaléka jut családtámogatásra – jelezte.

A kormány mindent megtesz, hogy a családokat segítse, akár anyagilag, akár programokon keresztül – összegzett Koncz Zsófia.

Borítókép: Koncz Zsófia (Forrás: MTI/Kovács Attila)

                     
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

    

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu