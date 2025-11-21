A NAV feketelistáján díszeleg, a helyesírás sem erőssége a Tisza Párt jelöltjének

A Törökszentmiklóst és környékét magába foglaló Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókerületében is három jelöltet indít a Tisza Párt az egyéni képviselőjelöltek kiválasztási folyamatában, közülük az egyik Vámosiné Takács Beatrice – írja a Mandiner.

A lap szerint a helyi vállalkozó, aki egy Tiszaföldváron található étterem és pizzéria üzemeltetője, úgy mutatkozott be, hogy „emberközpontú, felelősségteljes és elkötelezett”, továbbá olyan Magyarországot szeretne, „ahol mindenkinek joga van tisztességesen dolgozni”.

Csakhogy, amint azt a Magyar Jelen kiderítette, a hangzatos szavak mögött más a valóság:

Vámosiné ugyanis szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett, alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók feketelistáján.

A jogsértést pár hónapja, idén augusztusban állapították meg.

A lap felvette a kapcsolatot a Tisza jelöltjével, ám ő nem kívánt nyilatkozni, de később a Facebookon reagált, hozzászólásában Herczeg Zsolt fideszes képviselőt vádolja a történtek miatt.

„Miért aszisztál ehhez!? Ez belefér az értékrendjébe!? Szégyeljék magukat” – írta helyesírás szabályait figyelmen kívül hagyó kommentjében.

Borítókép: Magyar Péter és Vámosiné Takács Beatrice (Fotó: Mandiner.hu)