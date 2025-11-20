Magyar Péter jelöltjére korábban csak 27-en szavaztak, választási csalási botrányban is felmerült a neve

Szavazatvásárlásos üggyel bukott le a Tisza-jelölt Ujfalussy Péter Benedek baloldali egyesülete a tavalyi önkormányzati választáson – adta hírül az Ellenpont. Mint írták,

Ujfalussy a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesület jelöltjeként mindössze 27 szavazatot gyűjtve bukott meg a választásokon, annak ellenére, hogy az őt jelölő szervezet egyik képviselője ötvenezer forintot ígért minden szavazatért cserébe.

Ujfalussy Péter Benedek (Forrás: Facebook)

Magyar Péter embere a Dunakeszi központú, de Gödöt is magába foglaló Pest 05. egyéni választókerületben méreti meg magát. Önmagában ez az eredmény még nem hozott különösebb ismertséget sem neki, sem jelölő szervezetének, a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesületnek (Kapu Cikk Egyesület), ellenben a választást követően nyilvánosságra kerülő szavazatvásárlási botrány annál inkább megmaradt a gödiek emlékezetében.

Ujfalussy jelölttársa, egy bizonyos Keczely Béla Zoltán az egyesület nevében a hivatalos választási plakátokon ötvenezer forint névértékű ajándék ígéretével hirdette a választási gyűléseket.

Az ügyből hatalmas botrány lett, még az egyesület vezetője is elhatárolódott Keczelytől, azonban ennek őszinteségét némileg megkérdőjelezi, hogy a renitens jelölt még egy évvel később, idén nyáron is aktív volt a választásra gründolt egyesület felületein. Még méltatta is Ujfalussy jelölését, magára pedig úgy utalt, mint aki segített meggyőzni a Tisza jelöltjét a korábbi, 2024-es választáson való indulásról. Az együttműködés pedig azóta is megmaradt, Ujfalussy köszönőleg kedvelte Keczely üzenetét.

A Kúria elítélte a tiszás jelölt emberét

A Kúria néhány nappal a választások után határozatot adott ki, amelyben a helyi választási bizottság állásfoglalására alapozva kijelentették:

az ötvenezres ellentételezés reklámozása befolyásolta a választópolgárok egy részét, így a jelölt megsértette a választás tisztaságának elvét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Ennek következtében százezer forint bírságot szabtak ki, és a jelöltet eltiltották a további hasonló jogsértéstől.