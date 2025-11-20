Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Keczely Béla ZoltánKúriaKapu CIKK Egyesület

Magyar Péter jelöltjére korábban csak 27-en szavaztak, választási csalási botrányban is felmerült a neve

Az őt jelölő szervezet egyik képviselője ötvenezer forintot ígért minden szavazatért.

Munkatársunktól
Forrás: Ellenpont2025. 11. 20. 19:47
Szavazatvásárlásos üggyel bukott le a Tisza-jelölt Ujfalussy Péter Benedek baloldali egyesülete a tavalyi önkormányzati választáson – adta hírül az Ellenpont. Mint írták, 

Ujfalussy a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesület jelöltjeként mindössze 27 szavazatot gyűjtve bukott meg a választásokon, annak ellenére, hogy az őt jelölő szervezet egyik képviselője ötvenezer forintot ígért minden szavazatért cserébe.

Ujfalussy Péter Benedek (Forrás: Facebook)

 

Magyar Péter embere a Dunakeszi központú, de Gödöt is magába foglaló Pest 05. egyéni választókerületben méreti meg magát. Önmagában ez az eredmény még nem hozott különösebb ismertséget sem neki, sem jelölő szervezetének, a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesületnek (Kapu Cikk Egyesület), ellenben a választást követően nyilvánosságra kerülő szavazatvásárlási botrány annál inkább megmaradt a gödiek emlékezetében.

Ujfalussy jelölttársa, egy bizonyos Keczely Béla Zoltán az egyesület nevében a hivatalos választási plakátokon ötvenezer forint névértékű ajándék ígéretével hirdette a választási gyűléseket.

Az ügyből hatalmas botrány lett, még az egyesület vezetője is elhatárolódott Keczelytől, azonban ennek őszinteségét némileg megkérdőjelezi, hogy a renitens jelölt még egy évvel később, idén nyáron is aktív volt a választásra gründolt egyesület felületein. Még méltatta is Ujfalussy jelölését, magára pedig úgy utalt, mint aki segített meggyőzni a Tisza jelöltjét a korábbi, 2024-es választáson való indulásról. Az együttműködés pedig azóta is megmaradt, Ujfalussy köszönőleg kedvelte Keczely üzenetét.

 

A Kúria elítélte a tiszás jelölt emberét

A Kúria néhány nappal a választások után határozatot adott ki, amelyben a helyi választási bizottság állásfoglalására alapozva kijelentették:

 az ötvenezres ellentételezés reklámozása befolyásolta a választópolgárok egy részét, így a jelölt megsértette a választás tisztaságának elvét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. 

Ennek következtében százezer forint bírságot szabtak ki, és a jelöltet eltiltották a további hasonló jogsértéstől.

A Kúria indoklása szerint a plakáton szereplő ajándék ígérete nem kelthet olyan látszatot a választópolgárokban, hogy azonnali nagyobb értékű juttatásról van szó anélkül, hogy közben kiderülne, hogy ez valójában politikai programhoz kötött, jövőbeni nyereség. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Tisza jelöltje továbbra is szívélyes viszonyt ápol a Kúria határozata szerint a választókat megtévesztő jelölttársával.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

