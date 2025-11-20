Újraéledt az SZDSZ? – Balliberális háttéremberekkel tömte tele jelöltlistáját a Tisza Párt

A párt budapesti frakcióvezetője, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja a Tisza a Pest 3-as számú egyéni választókerületben (OEVK). A két ismeretlennek hangzó személyről elmondható, hogy mindketten a szocialista kormányok háttéremberei voltak a 2010 előtti időszakban – számolt be róla az Ellenpont.

Körberakták megbízható káderekkel a Tisza budapesti frakcióvezetőjét

Az egyébként is szürreális jelöltállítási folyamat megkoronázásaképpen a Tisza Párt a Pilisvörösvár-központú Pest 3-as választókerületben: két technikailag politikai múlttal nem rendelkező, de a baloldal hátországához tartozó áljelöltet indít Bujdosó Andrea ellen – aki a Fővárosi Közgyűlés tagja, tehát nem kapcsolódik az egyéni választókerülethez.

Egyikük a bemutatkozása szerint „60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő”, akit tulajdonképpen az SZDSZ informatikai osztályáról ejtőernyőztettek jelöltnek.

Györe-Szűcsről az archív tudósításokból – és saját bemutatkozásából – kiderült, hogy 1995-ben a Belügyminisztérium munkatársa volt. Ebben az időben a kormányfő a szocialista Horn Gyula, a belügyminiszter pedig a szabad demokrata Kuncze Gábor volt.

A Tisza Párt tehát szó szerint az informatikust is berántotta az SZDSZ-es holdudvarból. Bujdosó Andrea a párt fővárosi frakcióvezetőjeként nyilvánvalóan olyan jelölt, akinek biztos befutó helyet kíván garantálni a párt. A látszat kedvéért mégis állítanak megbízható kádereket mellé. Ilyen a másik jelölt, Sasi-Nagy Edit is, aki a Gyurcsány-kormányok egyik házi alapítványától került a Tisza Párthoz.

Közpénzszivattyútól a Tisza tisztító vizéig

Sasi-Nagy Edit 2006-ban a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. nevű, állami tulajdonú alapítványnál bukkant fel, amelyet 2004-ben hozott létre az SZDSZ-es Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztérium. Ennél a szervezetnél töltött be ügyvezetői titkárságvezető szerepkört.

A szervezet fő tevékenysége oktatási programok kidolgozása és a tanárok továbbképzése lett volna papíron, a korabeli hírek szerint azonban inkább egyfajta közpénzszivattyúként üzemelt.