Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

SZDSZTisza PártMagyar Péter

Újraéledt az SZDSZ? – Balliberális háttéremberekkel tömte tele jelöltlistáját a Tisza Párt

A Tisza Párt két, a 2010 előtti baloldali kormányokból ismert háttérembert is indít a budapesti frakcióvezető, Bujdosó Andrea mellett a Pest 3-as választókerületben – derült ki az Ellenpont beszámolójából. A párt jelöltállítása így újabb bizonyítékát adja annak, hogy Magyar Péterék az SZDSZ és a régi baloldal holdudvarából merítik utánpótlásukat, miközben „függetlenséget” és „tisztaságot” ígérnek a választóknak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:47
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs) Tisza
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A párt budapesti frakcióvezetője, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja a Tisza a Pest 3-as számú egyéni választókerületben (OEVK). A két ismeretlennek hangzó személyről elmondható, hogy mindketten a szocialista kormányok háttéremberei voltak a 2010 előtti időszakban – számolt be róla az Ellenpont.

Körberakták megbízható káderekkel a Tisza budapesti frakcióvezetőjét.
Körberakták megbízható káderekkel a Tisza budapesti frakcióvezetőjét

Az egyébként is szürreális jelöltállítási folyamat megkoronázásaképpen a Tisza Párt a Pilisvörösvár-központú Pest 3-as választókerületben: két technikailag politikai múlttal nem rendelkező, de a baloldal hátországához tartozó áljelöltet indít Bujdosó Andrea ellen – aki a Fővárosi Közgyűlés tagja, tehát nem kapcsolódik az egyéni választókerülethez.

Egyikük a bemutatkozása szerint „60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő”, akit tulajdonképpen az SZDSZ informatikai osztályáról ejtőernyőztettek jelöltnek.

Györe-Szűcsről az archív tudósításokból – és saját bemutatkozásából – kiderült, hogy 1995-ben a Belügyminisztérium munkatársa volt. Ebben az időben a kormányfő a szocialista Horn Gyula, a belügyminiszter pedig a szabad demokrata Kuncze Gábor volt.

 

A Tisza Párt tehát szó szerint az informatikust is berántotta az SZDSZ-es holdudvarból. Bujdosó Andrea a párt fővárosi frakcióvezetőjeként nyilvánvalóan olyan jelölt, akinek biztos befutó helyet kíván garantálni a párt. A látszat kedvéért mégis állítanak megbízható kádereket mellé. Ilyen a másik jelölt, Sasi-Nagy Edit is, aki a Gyurcsány-kormányok egyik házi alapítványától került a Tisza Párthoz.

 

Közpénzszivattyútól a Tisza tisztító vizéig

Sasi-Nagy Edit 2006-ban a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. nevű, állami tulajdonú alapítványnál bukkant fel, amelyet 2004-ben hozott létre az SZDSZ-es Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztérium. Ennél a szervezetnél töltött be ügyvezetői titkárságvezető szerepkört.

 

A szervezet fő tevékenysége oktatási programok kidolgozása és a tanárok továbbképzése lett volna papíron, a korabeli hírek szerint azonban inkább egyfajta közpénzszivattyúként üzemelt.

A Magyar Nemzet 2004-es tudósítása szerint miközben a szabad demokrata irányítású Oktatási Minisztérium (OM) sorban csökkentette a létfontosságú programok támogatását, egyes intézmények luxuskörülmények között működhettek. A SuliNova Kht.-ben például csak a bérekre 400 milliót költöttek évente (2004-ben – a szerk.), 11 igazgatójuk pedig szolgálati gépkocsit is használhatott.

Nem véletlen, hogy még egyes szocialista politikusok is úgy vélekedtek az SuliNováról, hogy a Magyar Bálint által vezetett oktatási tárca olyan feladatokat csoportosított át a szervezethez, amelyek tökéletesen elvégezhetők lennének a szaktárca keretei között. Vagyis egyes baloldali politikusok szerint is közpénzszivattyúként működött az azóta megszűnt alapítvány, amely az SZDSZ-es vezetés érdekeit szolgálta.

 

Miért épp az SZDSZ háttéremberei?

A balliberális párt és a Tisza között számos összefonódás van. Magyar Péterék több jelöltjüket is a szabad demokraták holdudvarából toborozták, 

így került a párt köreibe egészségügyi szakértőjük, Túri Péter, adóügyi szakemberük, Kármán András, de maga a párt is az SZDSZ egyik fontos gazdasági háttéremberének kreálmánya.

Minden jel arra mutat tehát, hogy a Tisza Párt a baloldal pénzügyi erőforrásai mellett annak személyi állományát is igénybe veszi: a bukott baloldali pártok első vonalas képviselői helyett azonban most a háttéremberek kirakatba állításával próbálják meg átverni a választókat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu