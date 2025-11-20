Lázár János: A Tisza jelöltjei ugyanazt kínálják, mint amit a baloldali összefogás 2022-ben

„Ameddig a tiszás jelölt-jelöltek pánikszerűen keresik, hogy melyik választókerületben indítják őket, mi egy pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot az esztergomiakkal a 26. Lázárinfón!” – írta közösségi oldalán Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: aki figyelt eddig, az tudja, hogy szakpolitikai kérdésekben már intézkednek kollégái, kampánykérdésekben pedig nem titkolja a véleményét, így elmondta azt is, hogy nem ismeri a minap bejelentett jelölteket, de ugyanazt kínálják, mint amit a baloldali összefogás tett az asztalra 2022-ben.

A jó hír viszont az, hogy eddig ukránok nincsenek közöttük – a Tisza Pártot ismerve ez azonban csak idő kérdése!

– tette hozzá.

Posztja végén pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „bárkinek a neve is lesz ott a szavazólapokon, egészen az utolsó pillanatig azt kell szem előtt tartanunk, és megvédenünk, amit együtt értünk el ebben a 15 évben!”