Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Lázár JánosbaloldalTisza

Lázár János: A Tisza jelöltjei ugyanazt kínálják, mint amit a baloldali összefogás 2022-ben

Az építési és közlekedési miniszter szerint az egyetlen jó hír a tiszás jelöltekkel kapcsolatban eddig az, hogy nincsenek ukránok közöttük.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 8:59
„Ameddig a tiszás jelölt-jelöltek pánikszerűen keresik, hogy melyik választókerületben indítják őket, mi egy pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot az esztergomiakkal a 26. Lázárinfón!” – írta közösségi oldalán Lázár János. 

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: aki figyelt eddig, az tudja, hogy szakpolitikai kérdésekben már intézkednek kollégái, kampánykérdésekben pedig nem titkolja a véleményét, így elmondta azt is, hogy nem ismeri a minap bejelentett jelölteket, de ugyanazt kínálják, mint amit a baloldali összefogás tett az asztalra 2022-ben. 

A jó hír viszont az, hogy eddig ukránok nincsenek közöttük – a Tisza Pártot ismerve ez azonban csak idő kérdése!

  – tette hozzá. 

Posztja végén pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „bárkinek a neve is lesz ott a szavazólapokon, egészen az utolsó pillanatig azt kell szem előtt tartanunk, és megvédenünk, amit együtt értünk el ebben a 15 évben!”

Borítókép: Lázár János Esztergomban, a 26. Lázárinfón (Forrás: Facebook)


