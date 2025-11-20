Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Szentkirályi Alexandra: A Tisza jelöltjei túl kockázatosak

– Hazugságokkal ámítanak a választások előtt, majd megszorításokat és adóemeléseket zúdítanak a nyakunkba – közölte a budapesti Fidesz elnöke.

2025. 11. 20.
– Lezárult a tiszás casting és a jelöltek pont olyanok, mint sejtettük – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. 

A budapesti Fidesz elnöke példaként említette, hogy Pécsett a hűtlen kezeléssel gyanúsított szocialista alpolgármester testvére, Újpalotán pedig egy momentumos párttag indul. Csepelen a tiszás jelölt testvére az MSZP-nek kampányolt, míg Mohácson egy balos álcivil szervezet jelöltjeként nyert mandátumot a Tisza jelöltje. 

Ez a csapat ráadásul több szálon köthető Puch Lászlóhoz, az MSZP egykori pénztárnokához. Hiába, a kampány pénzbe került és rossz pénz nem vész el, tartja a mondás. De a magyarok tudják jól, hogy mit hoz, ha a baloldal kormányoz. Hazudnak, ígérgetnek, mert megszorításokat, adóemeléseket és drága számlákat hoznának magukkal. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek, túl kockázatosak

 –tette hozzá.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, a jobboldal politikusai már hosszú évek óta bizonyítanak, munkahelyeket, beruházásokat és felújításokat hoznak a választókerületekbe.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


