Így vezethetik meg szimpatizánsaikat Magyar Péterék a Tisza úgynevezett előválasztásán

Pusztán színjáték a Tisza országgyűlési képviselőjelölti előválasztása. Hiába az egyéni választókerületenként megnevezett három-három jelöltjelölt, Magyar Péterék kerek perec megüzenték, kinek kell megnyernie a castingot az egyes körzetekben.

Magyar Péter (Fotó: MTI)

Nem is annyira titkos favoritok

Ugyanis több Tisza-sziget Facebook-oldalán megjelent egy bejegyzés, amely a három aspiráns valamelyike mellett tör lándzsát, miközben a másik két jelöltjelöltet meg sem említi. Ráadásul olyan sablonszövegekről van szó, amelyek – az adott jelölt nevét és egy rövid méltató részt kivéve – szóról szóra megegyeznek egymással. – Végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy egyik alapítónk és kapcsolattartónk, Csontos Bence elnyerte a párt bizalmát, és őszintén reméljük, hogy a teljes választókerület bizalmát is sikerül elnyernie! (…) Gratulálunk, Bence és minden erőnkkel támogatunk! – olvasható a Kincses Bánya Tisza-sziget – Baja honlapján.

Ugyanez a kampányszöveg szerepel az Arany Kulcs Tisza-sziget, valamint a Sokoró Tisza Sziget Tényő Facebook-oldalán, annyi különbséggel, hogy utóbbin Néher Andrást promotálják, az Arany Kulcsén pedig Jójárt Erikát.

Előre lejátszott meccsek

Mindenesetre már korábban is több körülmény utalt arra, hogy Magyar Péterék egy előre lejátszott meccset igyekeznek úgy feltüntetni, mintha a Tisza követőinek beleszólása lenne a párt történéseibe. Elemzői körökben például már korábban elterjedt az az értesülés, hogy miután megvolt a kiszemelt jelölt egy választókerületben, magának az aspiránsnak adták ki, kerítsen valahonnan még két személyt, hogy meglegyen a létszám.

Magyar György ügyvéd az Ultrahang minapi adásában pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy nem valós előválasztási folyamatról van szó a Tisza eljárása esetében, hanem pusztán a párton belüli szelekcióról. Ha valaki a kérdésben jártasnak nevezhető, akkor Magyar György az, hiszen a Civil Választási Bizottság elnökeként több baloldali előválasztás fölött is bábáskodott az elmúlt években. A Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbert pedig azt rótta fel kedvenc pártjának, hogy Magyar Péter mellett egyáltalán nem neveztek meg más jelöltaspiránst Budapest 3-as számú egyéni választókerületében.