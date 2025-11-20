Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar PéterTisza Pártjelöltállítás

Így vezethetik meg szimpatizánsaikat Magyar Péterék a Tisza úgynevezett előválasztásán

Magyar Péterék már pontosan tudják, hogy a Tisza mely aspiránsa nyeri majd az előválasztást az adott egyéni választókerületben – ez derül ki abból a sablonszövegből, amely több Tisza-sziget Facebook-oldalán is megjelent. A feltehetően a pártközpontban szövegezett, szóról szóra megegyező bejegyzésekben világosan megnevezik, hogy a három jelöltjelölt közül kinek a győzelme lenne számukra kívánatos. Nem ez az első ilyen eset: Magyar Péter akkor is manipulálta követőit, amikor azt szavaztatta meg velük, hogy felvegye-e az európai parlamenti mandátumát.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 8:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pusztán színjáték a Tisza országgyűlési képviselőjelölti előválasztása. Hiába az egyéni választókerületenként megnevezett három-három jelöltjelölt, Magyar Péterék kerek perec megüzenték, kinek kell megnyernie a castingot az egyes körzetekben.

Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: MTI)

Nem is annyira titkos favoritok

Ugyanis több Tisza-sziget Facebook-oldalán megjelent egy bejegyzés, amely a három aspiráns valamelyike mellett tör lándzsát, miközben a másik két jelöltjelöltet meg sem említi. Ráadásul olyan sablonszövegekről van szó, amelyek – az adott jelölt nevét és egy rövid méltató részt kivéve – szóról szóra megegyeznek egymással. – Végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy egyik alapítónk és kapcsolattartónk, Csontos Bence elnyerte a párt bizalmát, és őszintén reméljük, hogy a teljes választókerület bizalmát is sikerül elnyernie! (…) Gratulálunk, Bence és minden erőnkkel támogatunk! – olvasható a Kincses Bánya Tisza-sziget – Baja honlapján.

Ugyanez a kampányszöveg szerepel az Arany Kulcs Tisza-sziget, valamint a Sokoró Tisza Sziget Tényő Facebook-oldalán, annyi különbséggel, hogy utóbbin Néher Andrást promotálják, az Arany Kulcsén pedig Jójárt Erikát.

Előre lejátszott meccsek

Mindenesetre már korábban is több körülmény utalt arra, hogy Magyar Péterék egy előre lejátszott meccset igyekeznek úgy feltüntetni, mintha a Tisza követőinek beleszólása lenne a párt történéseibe. Elemzői körökben például már korábban elterjedt az az értesülés, hogy miután megvolt a kiszemelt jelölt egy választókerületben, magának az aspiránsnak adták ki, kerítsen valahonnan még két személyt, hogy meglegyen a létszám.

Magyar György ügyvéd az Ultrahang minapi adásában pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy nem valós előválasztási folyamatról van szó a Tisza eljárása esetében, hanem pusztán a párton belüli szelekcióról. Ha valaki a kérdésben jártasnak nevezhető, akkor Magyar György az, hiszen a Civil Választási Bizottság elnökeként több baloldali előválasztás fölött is bábáskodott az elmúlt években. A Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbert pedig azt rótta fel kedvenc pártjának, hogy Magyar Péter mellett egyáltalán nem neveztek meg más jelöltaspiránst Budapest 3-as számú egyéni választókerületében.

(A videóban: 2:45–12:52-ig)

Ukrán érdekek mentén zajló casting

Az egyéni választókerületenként ígért három-három jelöltjelöltet a Tisza a beharangozott dátumhoz képest végül több hónapos késéssel, november 17-én nevezte csak meg. Figyelemre méltó, hogy a baloldaliakkal szépen megtűzdelt jelöltlistáját az ukrán érdekek mentén állították össze. Az aspiránsok között megtalálható az ukrán kémbotrány egyik érintettje, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, valamint Tarr Zoltán, akinek a Tisza európai parlamenti delegációvezetőjeként központi szerepe van abban, hogy a párt hézagmentesen belesimult Brüsszel háború- és ukránpárti politikájába. Mellettük több megosztó és szélsőséges nézeteket valló személyiség is megtalálható a listán, így például Bódis Kriszta, a hazai LMBTQ- és genderpropaganda egyik legismertebb alakja.

Manipulált tiszások

Érdemes kitérni arra is: más kérdésben tartott szavazás során is megtörtént már, hogy Magyar Péter manipulálta követőit. Miközben tavaly nyáron arról kérte a Tisza szimpatizánsainak véleményét, hogy felvegye-e az európai parlamenti képviselői mandátumát, számos pontba foglalt, hosszas érveléssel arra buzdította a hívet, szavazzanak igennel. Mindezt úgy, hogy a választási kampány hajrájában még határozottan azt állította: „biztos, hogy nem” ülne be az Európai Parlamentbe.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.