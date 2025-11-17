Nagy ErvinTisza PártBódis KrisztaMagyar Péter

Baloldali, globalista, ukránpárti jelölteket indíthat Magyar Péter az áprilisi választásokon

Hamisítatlan baloldali, a globalista brüsszeli elit politikáját támogató személyek indulnak a Tisza Párt kétfordulós házi versenyében, amelynek végeredménye a demokratikus látszat ellenére a pártelnökség döntésén múlik, hiszen Magyar Péteréknek vétójoguk van a képviselőjelöltek kiválasztásában. Összeállításunkban elsőként azt a két jelöltet mutatjuk be, akik a legismertebb és egyben legmarkánsabban a baloldalhoz kötődő személyek sorába tartoznak a Tisza Pártban.

2025. 11. 17. 21:00
Hosszú huzavona és halogatás előzi meg a Tisza Párt lehetséges országgyűlési képviselőjelöltjeinek előválasztásán induló 315 fős lista nyilvánosságra hozatalát, miközben már kiszivárgott néhány név Magyar Péterék házi sajtójához, így például a Telexhez. Ezért lapunk is megkezdi a legismertebb leendő Tisza-jelöltek bemutatását.

Nagy Ervin itt a Tisza Párt később letartóztatott szervezőjével fotózkodik (Forrás: Facebook)

LMBTQ-harcos a Józsefvárosban

Az első, biztos befutónak nevezhető tiszás jelölt Budapest 2-es számú egyéni választókerületében, Józsefvárosban a hazai LMBTQ- és gendermozgalom oszlopos tagja, Bódis Kriszta. Magyar Péter oldalán az év elején feltűnt és a Tisza kongresszusán feszólaló aktivista a pride környékén is rendszeres szereplő, több évtizede szervez a melegfelvonuláshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét is írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. A Meseország mindenkié című botránymesekönyv honlapjának kezdőlapján szintén egy Bódistól származó idézet olvasható: „Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva.”

Migránssimogató, bevándorláspárti jelölt

A Labrisz Leszbikus Egyesülettel ugyancsak kapcsolatban álló Bódis az LMBTQ- és gender-ügyeken túl számos kérdésben vall szélsőséges nézeteket. Köztük a bevándorlást illetően: 2015-ben, a legnagyobb migrációs krízis idején például úgy fogalmazott, hogy a migráció nem válság, hanem esély. A 2024-es 21. Verzió Filmfesztiválon egyenesen álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének.

A 2016-os kvótanépszavazást pedig menekültellenes gyűlöletkampánynak nevezték egy 2017-es petíciót reklámozó Facebook-posztban, amelyben Bódisé mellett számos balliberális politikus és véleményvezér neve is szerepelt. A petícióban egyébként azt sürgették, hogy az Európai Parlament szólítsa fel a magyar kormányt a civil szervezetekről szóló törvényjavaslata visszavonására. Nem olyan régen Szerető Szabolcs márciusi podcastjában, a Kompországban adott hangot bevándorláspárti beállítódásának. Arra a kérdésre ugyanis, hogy mi az álláspontja a migrációval kapcsolatban, Bódis gyakorlatilag álproblémának nevezte a kérdéskört: „ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”.

Támadta a rezsicsökkentést

Egy másik podcastban Bódis Kriszta a rezsicsökkentés létjogosultságát is kétségbe vonta. Tóth Szabolcs Töhötömmel beszélgetve úgy fogalmazott: nem tartja jó dolognak a rezsicsökkentést, amit egyben tudtaformálásnak nevezett. Úgy vélte, „van, amikor sokkal jobb dolog többet fizetni valamiért”. De a rezsicsökkentés mellett több jóléti intézkedést is bírált. Az említett műsorban például azt az elképesztő kijelentést tette, hogy „a fogyasztás serkentése általában rossz hatással van az emberekre, mert elveszítjük a mértéket meg az egyensúlyt”. Azt is hozzáfűzte, hogy „van egy szellemi eltunyulásunk is minden szférában, (…) s hogy ennek van egy tudatos része, (…) egyszerűbb buta emberekkel dolgozni”. Bár azt nem fejtette ki, hogy pontosan mit ért általános szellemi eltunyulás alatt, azt próbálta sejtetni, hogy a kormányzat felelős mindezért.

Régi Soros-aktivista

Bódis Krisztát a Soros-hálózathoz is szoros szálak fűzik. Az Autonómia Alapítvány három évben is – 1995-ben, 1997-ben és 2000-ben – Toleranciadíjjal tüntette ki. Az alapítvány – azon túl, hogy közvetlenül is szerepel az Open Society Foundations fizetési listáján – rendszerint szerepet kap a Soros-hálózat és a sorosista Európai Bizottság pénzelosztó konzorciumaiban, például a Norvég Civil Alapnál, a Svájci Civil Ösztöndíjalapnál, a CERV-programban. Bódis Van Helyed Alapítványát mindemellett a szintén sorosista pénzelosztó, az Ökotárs, a DemNet és a Velux Foundation is támogatta már.

A genderaktivista kapcsolati hálójában számos baloldali szereplő – köztük több egykori politikus – is megtalálható. Így például jó kapcsolt ápolt Lévai Katalinnal, a Medgyessy-kormány esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszterével és az MSZP korábbi EP-képviselőjével. Bódis és Lévai ráadásul LMBTQ vonalon is együttműködött. A genderaktivista által 2008-ban szervezett Tarka Magyarok! demonstráción Lévai mellett olyan baloldali szereplők vettek részt, mint Léderer András, az SZDSZ Új Generációjának elnöke, az SZDSZ ügyvivője, Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke, valamint Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára.

Bódis emellett szoros kapcsolatban állt a nyíltan meleg SZDSZ-es Ungár Klárával. 2006-ban a liberális politikus nyitotta meg a Bódis Kriszta közreműködésével is lezajló melegfesztivált. Bódis az SZDSZ-ből 2009-ben kilépő Ungár pártalapítását is támogatta, ám a Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) végül nem futott be.

Nagy Ervin a bizalmi ember

A Fejér vármegyei 4. Országgyűlési Egyéni Választókerületben (OEVK), azaz Dunaújvárosban egy másik balliberális „nagyágyút” indíthat majd a Tisza Párt. Nagy Ervin színész a kezdetektől teljes mellszélességgel támogatja Magyar Pétert, rendszeres felszólalója volt a nagygyűléseken már akkor is, amikor még párt nélkül indított „szólókarriert” a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatója.

Kiállás Márki-Zay Péter mellett

De nem Magyar Péter mellett bukkant fel először a politikai küzdőtéren az előadóművész, hiszen a 2022-es választások előtt is láthattuk Márki-Zay Péter és az egyesített baloldal színpadán szerepelni. Egy interjúban hosszasan fejtegette, hogy miért kell a baloldal miniszterelnök-jelöltjét támogatni. 

Bajnai Gordon az etalon

Nagy Ervin soha nem titkolta ellenszenvét az Orbán-kormánnyal szemben, mint ahogy nyitott könyv a közéleti aktivitása is a színészi pályafutása mellett. Már 2017-ben Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnököt méltatta egy interjúban, ahol azt nyilatkozta: „Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.” 

Később, 2024 márciusában a Partizánnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Sokkal inkább szeretnék egy teljesen nyugodt, nyugati típusú szociáldemokráciában élni, ahol nekem nem kell ilyen dolgok miatt mennem. Nem kell reumás katonaként fölkelnem és üvöltöznöm tereken az égbekiáltó igazságtalanságok miatt.”(Videó 01:51:26-tól.)

Mindemellett Nagy Ervin láthatóan jó viszonyt ápol Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Bajnai barátjával, akivel közös fotója is van.

Széderesten az amerikai nagykövetségen

A színész motivációiban fontos szerepet tölt be a globalista baloldali hálózathoz fűződő jó viszonya is. Emlékezetes, hogy 2023-ban részt vett az amerikai nagykövetség széderestjén, ahol az antiszemita botrányokról elhíresült Gyöngyösi Márton, akkori Jobbik-elnök mellett ült

Soros-szervezet oszlopos tagja az unokahúga

A családi kapcsolataiban is fellelhető a globalista elkötelezettség, hiszen Nagy Ervin unokatestvére Szilágyi Kitty, a Soros Györgyhöz köthető „Országos Közös Akarat – OKA szövetségese, a Civil Bázis elnökségi tagja” (forrás: ITT és ITT ). Mindezt a művész maga ismerte el tavaly áprilisban Magyar Péterék Belügyminisztérium előtt rendezett „gyermekvédelmi” tüntetésén. „Szeretném a színpadra szólítani azt a hölgyet, aki ennek a motorja, a Közös Akarat Szövetségnek az egyik legfontosabb, oszlopos tagja. És mielőtt Toroczkai László egész héten avval konteózna, hogy kiderült, hogy ő az én rokonom, igen, nagyon büszkén mondom, hogy ő az én unokahúgom. Szilágyi Kitty-t fogadjátok szeretettel!” 

 

Jó barátságban Lakatos Márkkal

A gyermekvédelem melletti őszinte kiállását némileg árnyalja, hogy Nagy Ervin kifejezetten baráti kapcsolatot ápol a pedofilbotrányba keveredett meleg stylisttal, Lakatos Márkkal. Több közös fotójuk is megjelent a közösségi médiában, illetve különböző cikkekben

Zelenszkij-hasonmás

Nagy Ervint többször hasonlították Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, így történt a Klubrádióban is 2023-ban. 

Az Origo erről akkor azt írta: az ukrán elnökhöz hasonlóan tűsarkúban pózoló, gyakran háborús retorikát alkalmazó színész egy baloldali rádióadásban utalásokat tett arra vonatkozóan, hogy a jövőben nem tartja kizártnak a példaképe, Zelenszkij elnök útjára lépését. „Ha az ember másra vágyik, és a karrierje lefele tendál, akkor szokott előfordulni” ─ mondta a Klubrádiónak azzal kapcsolatban, hogy el tudná-e képzelni magát egy olyan szerepkörben, mint amit Zelenszkij tölt be Ukrajnában

Szlovák párt mellett kampányolt

Az ukránpártiság mellett Nagy Ervin globalista szemléletét tükrözi az is, hogy a napokban a Felvidéken a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) nevű szlovák párt jelöltjei mellett kampányolt. 

Gyalázza a magyarokat

Magyar Péter egyik kulcsemberének szemléletét jól példázza a 2024-es „A király, a gróf és a tanár” című könyvének 188-189. oldalán megfogalmazott nemzetgyalázó véleménye: „a magyar nép ilyen áramvonalas, állandóan a holnapját féltő, beszart nadrágú, kicsit hajbókoló, gerincbeteg népség”.

 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

