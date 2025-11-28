Menczer Tamás: A tiszás jelöltek már nyilatkozhatnak, vagy marad a szájkosár?

Gratulált a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben felhívta a figyelmet, hogy a tiszás jelöltek igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek.

Menczer Tamás ugyanakkor biztos benne, hogy a kormánypárti jelöltek le fogják győzni őket.

Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár?

– tette fel a kérdést a kommunikációs igazgató.

Mint azt megírtuk, Magyar Péter és alelnökei egy több órán át tartó műsorfolyamban mutatják be a jelölteket. Hogy az előválasztás színjáték, azt bizonyítja például, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök az első fordulós 34 százalékából közel 92 százalékot csinált a második fordulóra.