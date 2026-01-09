Nagyenyedet sem felejtjük

Újév táján adta le a Duna a Jókai Erdélyben című dokumentumfilmet. Ebben az egyik állomás maga Nagyenyed volt, sorstragédiáink azon helyszíne, amelyről valamiért sajnos nagyon ritkán beszélünk. Talán azért, mert az 1849 januárjában itt történt tragédia valójában népirtás volt. S talán azért, mert a románság részéről ezért a brutális tettért soha senki nemhogy nem vállalta a felelősséget, de nem is kért bocsánatot.

Mint a filmben elhangzott, a magyar kultúra és tudomány egyik fellegvárában, lapunkon a háttérben megbúvó Bethlen Gábor Kollégium híres könyvtárában, mindössze ötszáz becses könyvritkaság élte túl a hegyi oláhok szisztematikus pusztítását ekkor. A téka jelenkori gondnoka a régi magyar könyvtár (RMK) remekeit rejtő szekrényből pedig egyszer csak kiemelte „a magyar Hippokratész”, a kollégium jeles professzora, Pápai Páriz Ferenc egyik művét, amelyről nemrég derült ki, hogy az Alzheimer-kór első leírását tartalmazza. A feledés betegségének a kórtanát. Azt a nyavalyát, amiből nemzeti szinten is jó lenne kikezelnünk magunkat végre!

Mert nem feledhetjük, hogy százhetvenhét esztendeje, 1849. január 8-án és 9-én nyolcszáz, más források szerint ezer védtelen magyar – főként nő, gyermek és agg – esett áldozatul Enyeden a császárhű erdélyi mócoknak, és legalább ugyanennyi menekülő honfitársunk fagyott halálra a román rajtaütés éjjelekor. Hogy pusztán etnikai tisztogatás jellege volt a támadásnak, azt bizonyítja, hogy a helyi szászokat jószerint megkímélték. A háborús bűntettnek beillő tettekre ugyanakkor bőven rárakódott az állati ösztönök kiélése és a fosztogatás vágya is. Az irigység pedig már a Horea, Cloșca és Crișan vezette 18. századi erdélyi magyartalanítási hadjárat idején megmutatkozott, mi mégis kesztyűs kézzel bántunk ezek után is azokkal, akiknek megengedtük, hogy beszivárogjanak erdélyi hegyeink közé.

Hogy reflexeink és hozzáállásunk konkrétan életveszélyes, azt nemcsak Nagyenyed, hanem az 1919-es köröstárkányi tömegmészárlás és az 1944-es magyarremetei román vérengzés megtörténte is mutatja. Mikor tanulunk már végre a közelmúlt hibáiból? Hogy Bukarest hiába számít a történelem színpadán ideig-óráig kereskedelmi partnernek, a szemükben mi mindig csak holmi mongol szálkák maradunk.