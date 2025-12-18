tüntetéskormányszakszervezetek

Szakszervezeti tüntetés zajlott Bukarestben

A román szakszervezetek tüntetést tartottak a bukaresti elnöki hivatal előtt az életszínvonal romlása és a megszorító intézkedések miatt. Tiltakozásuk a bérek és nyugdíjak befagyasztása, a közszféra leépítése, valamint az adók jelentős emelése ellen irányult. A demonstrálók arra figyelmeztettek, hogy a közel tízszázalékos infláció súlyosan csökkenti a lakosság vásárlóerejét. A kormányon belül továbbra sincs egyetértés a magas költségvetési hiány kezeléséről, miközben a minimálbér-emelésről már döntés született.

2025. 12. 18. 20:11
A bukaresti elnöki hivatal előtt rendeztek tüntetést csütörtökön a román szakszervezeti szövetségek az életszínvonal csökkenése, az adóemelések és más megszorító intézkedések ellen tiltakozva. Az Alfa, a Testvériség és a Meridian szövetség képviselői az államfő segítségét kérték, szerintük ugyanis Nicusor Dan elnöknek kellene közvetítenie az egymással is vitázó kormánypártok és az érdekképviseletek között. 

A tüntetés résztvevői szerint a kormány luxuskiadásai érthetetlenek

A szakszervezetek a bérek és nyugdíjak befagyasztásával, a közszférát érintő létszámleépítésekkel, az ingatlan- és gépjárműadó két-háromszoros emelésével is elégedetlenek, és a lakosság vásárlóerejének jelentős csökkenésére figyelmeztettek arra hivatkozva, hogy európai uniós szinten Romániában a legmagasabb, csaknem tízszázalékos az éves infláció.

A szakszervezeti vezetők egyebek mellett azt sérelmezték, hogy miközben a kormány a közalkalmazotti pótlékok lefaragásával, a tanárok kötelező óraszámának növelésével, az ösztöndíjalap csökkentésével takarékoskodik, olyan luxuskiadások maradtak érintetlenül, mint a magáncégekhez kiszervezett őrző-védő szolgálatások vagy az új gépkocsik beszerzése.

Romániában még nem dolgozták ki a jövő évi állami költségvetést, a négypárti koalíción belül sincs teljes egyetértés arról, hogy milyen intézkedésekkel csökkentsék a GDP 9 százalékára rugó költségvetési hiányt. Arról azonban sikerült szerdán megállapodniuk a bukaresti kormánypártoknak, hogy jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal emelik a minimálbért, a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint), ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

