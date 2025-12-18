európai unióursula von der leyendeák dániel

Orbán Viktor kiállt a tüntető gazdák mellett

Megérkeztek a magyar gazdák is Brüsszelbe. Az uniós döntések ellen tiltakoznak a mezőgazdászok, Orbán Viktor a gazdák mellett áll. A csütörtöki brüsszeli gazdatüntetésről Orbán Viktor úgy fogalmazott: a gazdáknak száz százalékig van igazuk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 11:19
Tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)
Tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője videós beszámolót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról számolt be, hogy az Európai Bizottság épülete, vagyis Ursula von der Leyen munkahelye környékét szögesdrótokkal vették körbe. 

Orbán Viktor a gazdák mellett áll (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a gazdák mellett áll (Fotó: AFP)

Elmondása szerint ezekkel az intézkedésekkel azt próbálják megakadályozni, hogy a gazdatüntetők az Európai Bizottság elnökének közelébe juthassanak. 

A beszámolóban arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben Magyarországon egy tüntetést hasonló módon, szögesdrótok kihelyezésével próbálnának meg korlátozni, az a baloldal részéről jelentős tiltakozást váltana ki, és az Európai Unió is diktatórikus eszközök alkalmazásáról beszélne. 

Véleménye szerint mindez ismét rámutat arra a képmutatásra, amelyet gyakran Magyarországgal szemben alkalmaznak. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon a tüntetések megtarthatók, és nem próbálják meg azokat szögesdrótokkal ellehetetleníteni.

 Megérkeztek a magyar gazdák is Brüsszelbe, tiltakoznak Ursuláék ellen!

Orbán Viktor a csütörtöki brüsszeli gazdatüntetésről úgy fogalmazott: 

A gazdáknak száz százalékig van igazuk.

Hozzátette: az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, és „megöli a gazdákat”. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk – jelezte. 

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen „Mercosur-ellenzők", ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten ezt alá akarja írni. 

Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni

– fogalmazott. 

Elmondta azt is, hogy a gazdák másik gondja a Green Deal, amellyel úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent az európai termelőknek. 

Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur-megállapodással lábon lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben

 – értékelt. 

Ezért teljesen igazuk van a gazdáknak, a magyar kormány száz százalékig a gazdák mellett van – jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben.

Borítókép: Tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.