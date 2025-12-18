Orbán Viktor kiállt a tüntető gazdák mellett

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője videós beszámolót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról számolt be, hogy az Európai Bizottság épülete, vagyis Ursula von der Leyen munkahelye környékét szögesdrótokkal vették körbe.

Orbán Viktor a gazdák mellett áll (Fotó: AFP)

Elmondása szerint ezekkel az intézkedésekkel azt próbálják megakadályozni, hogy a gazdatüntetők az Európai Bizottság elnökének közelébe juthassanak.

A beszámolóban arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben Magyarországon egy tüntetést hasonló módon, szögesdrótok kihelyezésével próbálnának meg korlátozni, az a baloldal részéről jelentős tiltakozást váltana ki, és az Európai Unió is diktatórikus eszközök alkalmazásáról beszélne.

Véleménye szerint mindez ismét rámutat arra a képmutatásra, amelyet gyakran Magyarországgal szemben alkalmaznak. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon a tüntetések megtarthatók, és nem próbálják meg azokat szögesdrótokkal ellehetetleníteni.

Megérkeztek a magyar gazdák is Brüsszelbe, tiltakoznak Ursuláék ellen!

Orbán Viktor a csütörtöki brüsszeli gazdatüntetésről úgy fogalmazott:

A gazdáknak száz százalékig van igazuk.

Hozzátette: az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, és „megöli a gazdákat”. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk – jelezte.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen „Mercosur-ellenzők", ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten ezt alá akarja írni.

Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni

– fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy a gazdák másik gondja a Green Deal, amellyel úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent az európai termelőknek.

Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur-megállapodással lábon lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben

– értékelt.