Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány

A rendkívüli időjárás folytatódik: extrém hideg, erős szél, hófúvások, jegesedés nehezítik a közlekedést – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Magyarország kormánya. Hangsúlyozták, az operatív törzs továbbra is koordinálja az állami szervek munkáját. „Köszönet mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben! Rendőröknek, katasztrófavédőknek, közútkezelőknek, polgárőröknek, katonáknak, egészségügyi és szociális dolgozóknak! Vigyázzanak magukra és egymásra!” – írták.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő időszakban extrém időjárás várható. Az eddigi napok sem voltak könnyűek, és úgy néz ki, a neheze még hátravan:

péntekre virradóra az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső, észak–déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki a hatóságok. A hőmérséklet gyorsan zuhan éjszaka, ugyanis ekkorra eláll a szél, és nagyobb területen is kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.

Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében van másodfokú (narancs) figyelmeztetés hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés érvényes péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.