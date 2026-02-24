FC BarcelonabüntetésekPedrikésés

Felfoghatatlan büntetési tételeket szabott ki a Barcelona német edzője

Nyilvánosságra kerültek az FC Barcelona szigorú házirendjének részletei. A csapat középpályása, Pedri és támadója Ferran Torres elárulták, milyen díjtételeket szabott ki Hansi Flick. A meccsnapon késők 40 ezer eurót kénytelenek befizetni a közös kasszába, korábban kimaradtak a keretből is. Felfoghatatlannak tűnő összegről van szó, persze futja rá a futballistáknak. A katalánok német trénere szerint nem olyan nehéz időben megérkezni.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 24. 12:30
Hansi Flick kemény kézzel igyekszik rendet tartani a Barcelona öltözőjében Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Hansi Flick eddig is keménykezű edző hírében állt, a mostani fejlemények megerősítik a németről elterjedt állítást. A 61 esztendős szakember „rendet tett” a katalán sztárcsapat öltözőjében. Az FC Barcelona játékosai felfedték, mire számíthat az, aki vét a szabályok ellen.

Hansi Flick
Ferran Torres, Pedri és Gavi is a lelátón találhatta magát, ha nem tartotta be Hansi Flick szabályait (Fotó: GONGORA / NurPhoto)

Korábban Xavi Hernández is igyekezett megregulázni a kissé szétszórt, öntörvényű Barca-játékosokat, ám Hansi Flick érkezésével 2024 nyara óta új szelek fújnak az FC Barcelonánál. Arról már korábban lehetett hallani, hogy Jules Koundé, Inaki Pena, Marcus Rashford és Raphinha is kimaradt a német kezdőcsapatából, mivel késve jelentek meg a csapatmegbeszéléseken. Úgy tűnik, megenyhült a vezetőedző.

A pontossággal kapcsolatban változtattunk egy kicsit. Ha késel, bírságot kell fizetned: 40 ezer euró, ha tíz percet késel egy meccsnapon 

– nyilatkozta Pedri a spanyol televízióban arra utalva, hogy immár játszhat, aki késik, csak le kell szurkolnia mintegy 15 millió forintnak megfelelő összeget.

– El sem tudom képzelni, mennyi pénzbe kerülne 20 perc. Most küldhetsz neki egy képet egy fájdalomcsillapítóról! – viccelődött Pedri csapattársa, Ferran Torres a műsorban.

Hansi Flick és a Barcelona öltözői büntetései

A rend és fegyelem érthetően alapvető fontosságú egy öltözőben, a német edző korábban már kifejtette, miért olyan fontos számára, hogy a játékosai időben érkezzenek.

– A késés tiszteletlenség, nem velem, hanem a csapattársakkal, a klubbal és a szurkolókkal szemben. Nem olyan nehéz időben érkezni, ez nem történhet meg, pedig már megtörtént – nyilatkozta egyszer a katalánoknál a 100. tétmeccse előtt álló Hansi Flick.

Ha nem is a büntetések elrettentő hatása miatt, az FC Barcelona jól szerepel. Címvédőként újra vezeti a spanyol bajnokság, a La Liga tabelláját, a Bajnokok Ligájában egyenes ágon jutott be a nyolcaddöntőbe. A Király-kupában viszont hatalmas kihívás előtt áll: négygólos hátrányt kellene ledolgoznia az Atlético Madriddal szemben az elődöntő visszavágóján. Ahhoz több kell egyszerű fegyelmezettségnél.

 

