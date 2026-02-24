Felfoghatatlan büntetési tételeket szabott ki a Barcelona német edzője

Hansi Flick eddig is keménykezű edző hírében állt, a mostani fejlemények megerősítik a németről elterjedt állítást. A 61 esztendős szakember „rendet tett” a katalán sztárcsapat öltözőjében. Az FC Barcelona játékosai felfedték, mire számíthat az, aki vét a szabályok ellen.

Ferran Torres, Pedri és Gavi is a lelátón találhatta magát, ha nem tartotta be Hansi Flick szabályait (Fotó: GONGORA / NurPhoto)

Korábban Xavi Hernández is igyekezett megregulázni a kissé szétszórt, öntörvényű Barca-játékosokat, ám Hansi Flick érkezésével 2024 nyara óta új szelek fújnak az FC Barcelonánál. Arról már korábban lehetett hallani, hogy Jules Koundé, Inaki Pena, Marcus Rashford és Raphinha is kimaradt a német kezdőcsapatából, mivel késve jelentek meg a csapatmegbeszéléseken. Úgy tűnik, megenyhült a vezetőedző.

A pontossággal kapcsolatban változtattunk egy kicsit. Ha késel, bírságot kell fizetned: 40 ezer euró, ha tíz percet késel egy meccsnapon

– nyilatkozta Pedri a spanyol televízióban arra utalva, hogy immár játszhat, aki késik, csak le kell szurkolnia mintegy 15 millió forintnak megfelelő összeget.

– El sem tudom képzelni, mennyi pénzbe kerülne 20 perc. Most küldhetsz neki egy képet egy fájdalomcsillapítóról! – viccelődött Pedri csapattársa, Ferran Torres a műsorban.