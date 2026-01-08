traffipaxrendőrségBRFK

Elképesztő számokat produkáltak a gyorshajtók

Decemberben csaknem ezer gyorshajtót szűrtek ki a budapesti traffiboxok, a legkirívóbb esetben egy autós az 50-es útszakaszon 151 kilométer/órával közlekedett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság leszögezte, továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására, ezért a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 08. 17:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi traffiboxok decemberben, volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott – hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön. A traffiboxok olyan telepített fémdobozok, amelyekben sebességmérő berendezés helyezhető el.

Decemberben csaknem ezer gyorshajtót szűrtek ki a budapesti trafiboxok (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)
Decemberben csaknem ezer gyorshajtót szűrtek ki a budapesti traffiboxok (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A II. kerületben telepített traffiboxok tavaly decemberben 322 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb sebességet az Árpád fejedelem útján rögzítették, ahol egy jármű a megengedett óránkénti 50 kilométer helyett 98 kilométeres sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A III. kerületben telepített traffiboxok adatai szerint 145 járművezető haladta meg a megengedett sebességet decemberben. 

A legnagyobb mért sebesség óránkénti 151 kilométer volt az 50 kilométer/órás útszakaszon, ami miatt 458 ezer forint bírságot szabtak ki.

A VI. kerületben a tavaly november végén üzembe helyezett traffiboxok decemberben az Andrássy úton és a Podmaniczky utcában összesen 205 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért sebesség óránkénti 96 kilométer volt az 50-es útszakaszon, amely miatt 140 ezer forint közigazgatási bírságot róttak ki.

A XV. kerületben 34 gépjárművezető lépte túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt decemberben, a legnagyobb mért sebességet a Szentmihályi útnál rögzítették, egy 50 kilométer/órás útszakaszon, ahol egy jármű 80-nal közlekedett. Az eset miatt 70 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A XX. és XXIII. kerületi rendőrkapitányság területén decemberben 97 óra 40 perc időtartamban végeztek méréseket, ezek során 225 gépjárművezető lépte túl a megengedett sebességhatárt. A XX. kerületi Helsinki úton, az 50 kilométer/órás útszakaszon 46 óra 12 perc alatt 200, míg a Mártírok útján 51 óra 28 perc alatt 25 gyorshajtót rögzítettek.

A BRFK továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására, ezért a jövőben is rendszeresen tart sebességméréseket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu