Aljakszandr Lukasenkabelarusz elnökEgyesült ÁllamokDonald Trump

Új fejezet jöhet: Lukasenka amerikai látogatásra készül

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök több mint egy évtized után ismét az Egyesült Államokba látogathat. A minszki tárgyalások után amerikai részről megerősítették: megkezdték az előkészületeket egy esetleges látogatás megszervezésére, amely új fejezetet nyithat a két ország kapcsolatában. Lukasenka szerint a tárgyalásokon a kétoldalú kapcsolatoktól a gazdasági kérdésekig minden fontos témát áttekintettek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 16:59
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aljakszandr Lukasenka Minszkben fogadta az Egyesült Államok küldöttségét, amelyet John Cole, Washington különmegbízottja vezetett. A megbeszélést követően Cole újságíróknak beszélt arról, hogy napirendre került a belarusz elnök amerikai útjának lehetősége – számolt be róla a Strana.

Aljakszandr Lukasenka Minszkben fogadta az Egyesült Államok küldöttségét. Fotó: AFP

Mint fogalmazott: egyeztettek Lukasenka esetleges amerikai látogatásáról, és azon dolgoznak, hogy ezt megszervezzék. A különmegbízott szerint a Fehér Ház részéről is kiemelt figyelem övezi a belarusz vezetőt. Cole azt mondta, Donald Trump amerikai elnök rendszeresen beszél Lukasenkáról, akit nagyon jó barátként és tisztelt világvezetőként emleget.

A belarusz elnök a találkozót követően arról számolt be, hogy számos kérdést érintettek a tárgyalások során. Elmondása szerint szó volt 

  • a kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról, 
  • a nagykövetségek normális működésének visszaállításáról, 
  • valamint a politikai foglyok ügyéről is. 

Emellett gazdasági kérdések és a szankciók is napirendre kerültek. Lukasenka hangsúlyozta: minden kérdést teljes egészében megvitattak, a diplomáciai kapcsolatoktól kezdve a gazdasági együttműködésig. 

Az egyeztetések előzménye

A két fél korábbi tárgyalási fordulója már kézzelfogható eredményt hozott: mintegy 250 belarusz politikai fogoly szabadon bocsátására került sor, amiért cserébe az Egyesült Államok enyhítette a Belarussziát sújtó szankciókat. Lukasenka legutóbb 2015 szeptemberében járt az Egyesült Államokban, amikor részt vett az ENSZ Közgyűlés 70. ülésszakán. Azóta nem került sor hivatalos látogatásra.

Lukasenka csatlakozott a Béketanácshoz

Lukasenka korábban csatlakozott Donald Trump Béketanácsához is, ugyanakkor visszautasította azokat a híreszteléseket, amelyek szerint milliárd dolláros hozzájárulást ajánlott volna fel. 

Ezeket az állításokat egyértelműen „hazugságnak” nevezte.

Érdekesség ugyanakkor, hogy Lukasenka – Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlóan – nem vett részt a tanács első csúcstalálkozóján.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka és John Cole, Washington különmegbízottja (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
