Új fejezet jöhet: Lukasenka amerikai látogatásra készül

Aljakszandr Lukasenka Minszkben fogadta az Egyesült Államok küldöttségét, amelyet John Cole, Washington különmegbízottja vezetett. A megbeszélést követően Cole újságíróknak beszélt arról, hogy napirendre került a belarusz elnök amerikai útjának lehetősége – számolt be róla a Strana.

Aljakszandr Lukasenka Minszkben fogadta az Egyesült Államok küldöttségét. Fotó: AFP

Mint fogalmazott: egyeztettek Lukasenka esetleges amerikai látogatásáról, és azon dolgoznak, hogy ezt megszervezzék. A különmegbízott szerint a Fehér Ház részéről is kiemelt figyelem övezi a belarusz vezetőt. Cole azt mondta, Donald Trump amerikai elnök rendszeresen beszél Lukasenkáról, akit nagyon jó barátként és tisztelt világvezetőként emleget.