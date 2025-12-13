Aljakszandr Lukasenkabelarusz elnökszankciókEgyesült ÁllamokTrump

Szankcióalku eredményeként engedett szabadon politikai foglyokat Lukasenka

Belarusz 123 politikai foglyot engedett szabadon, köztük ismert ellenzéki politikusokat, miután Washington beleegyezett a kulcsfontosságú káliumexportot sújtó amerikai szankciók feloldásába. A lépés komoly diplomáciai fordulatot jelez, amely Aljakszandr Lukasenka pozícióját is erősítheti.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 13. 16:59
A minszki tárgyalásokat követően Belarusszia 123 fogvatartottat bocsátott szabadon
A minszki tárgyalásokat követően Belarusz 123 fogvatartottat bocsátott szabadon, köztük Marija Kolesnyikovát és a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit. A döntés közvetlenül összefügg azzal, hogy az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumipart sújtó szankciókat, amelyek az ország egyik legfontosabb exportágazatát érintették. A megállapodás jelentős diplomáciai siker Lukasenkának.

z Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumipart sújtó szankciókat
Az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumipart sújtó szankciókat

Az USA feloldja a belarusz káliumsóra kivetett szankciókat

Az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumsóra kivetett szankciókat – közölte John Coale amerikai különmegbízott a BelTA belarusz állami hírügynökséggel Minszkben, az Aljakszandr Lukasenka elnökkel folytatott kétnapos tárgyalásait követően. A BelTA beszámolója szerint Coale úgy fogalmazott: 

Donald Trump elnök utasításainak megfelelően az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumsóra vonatkozó szankciókat. Úgy vélem, ez nagyon jó lépés az Egyesült Államok részéről Belarusz számára.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban nevezte ki Coale-t Belaruszért felelős különmegbízottá. Megbízatásának egyik fő feladata a több mint ezer politikai fogoly szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások előmozdítása. 

Coale a hírügynökség szerint arról is beszélt, hogy a Lukasenka elnökkel folytatott megbeszéléseken számos kérdést érintettek, köztük az ukrajnai háborút, Venezuelát, valamint az Egyesült Államok és Belarusz közötti kapcsolatok jövőjét. Szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése. A BBC beszámolója szerint John Coale azt mondta: 

Ahogy a két ország kapcsolata normalizálódik, egyre több szankciót fognak feloldani.

Az amerikai különmegbízott kitért Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatára is. Megfogalmazása szerint a belarusz államfő olyan szoros személyes viszonyban áll Putyinnal, amely lehetővé teszi számára, hogy tanácsokat adjon neki az ukrajnai háborúval kapcsolatban. 

Hozzátette: még ha ezek a tanácsok nem minden esetben találnak is meghallgatásra, hozzájárulhatnak a diplomáciai folyamatok előmozdításához. 

Belarusz a világ egyik jelentős káliumsó-termelője (más néven kálium-klorid), amely a műtrágyagyártás kulcsfontosságú alapanyaga. Az ágazatot sújtó nyugati szankciók az elmúlt években jelentős bevételkiesést okoztak az országnak.

A belarusz államfő szoros személyes viszonyban áll Putyinnal
A belarusz államfő szoros személyes viszonyban áll Putyinnal

Szabadlábra helyeztek két ellenzéki politikust

Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető elrendelte szombaton 123 politikai fogoly – közöttük Alesz Bjaljacki Nobel-békedíjas és Marija Kalesznyikava belarusz ellenzéki vezetők – szabadlábra helyezését, két nappal azután, hogy tárgyalássorozatot kezdett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával – tudatta közleményben az Egyesült Államok.

Bjaljacki, aki 2022-ben megosztva kapta a Nobel-békedíjat, emberi jogi aktivista, és négy éven át küzdött a politikai foglyok elengedéséért, míg végül őt is rács mögé zárták. 2021 júliusa óta ült börtönben. Marija Kalesznyikava a Lukasenka elleni 2020. évi tömegtüntetések egyik vezetője volt. A nővére, Tatiana, aki fáradhatatlanul kampányolt a szabadon bocsátásáért, nem sokkal később videóhíváson keresztül beszélhetett vele, és megerősítette a hírt a BBC-nek. Szabadlábra került 

Viktar Babarika is, aki 2020-ban indulni akart az elnök ellenében a választáson.

Amerikai tisztségviselők úgy tájékoztatták a Reuters brit hírügynökséget, hogy a Lukasenkával való alkudozás része azoknak az erőfeszítéseknek, amelyekkel „le akarják őt választani Vlagyimir Putyin orosz elnökről”, legalábbis bizonyos mértékig. 

Az ellenzék ezt az erőfeszítést meglehetős szkepticizmussal fogadja. Az Egyesült Államok és az Európai Unió súlyos szankciókat vezetett be Belarusz ellen, miután Minszk erőszakkal elnyomta a 2020. évi, erősen vitatott tisztaságú elnökválasztás elleni ellenzéki tüntetéseket. Lukasenka szinte minden ellenzőjét börtönbe zárták, akinek nem sikerült külföldre menekülnie. A szankciók szigorodtak, miután Belarusz hozzájárult ahhoz, hogy Moszkva belarusz területről is indítsa 2022 februárjában az Ukrajna elleni szárazföldi támadást.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka és John Coale (Fotó: AFP)

