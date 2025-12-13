Szankcióalku eredményeként engedett szabadon politikai foglyokat Lukasenka

A minszki tárgyalásokat követően Belarusz 123 fogvatartottat bocsátott szabadon, köztük Marija Kolesnyikovát és a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit. A döntés közvetlenül összefügg azzal, hogy az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumipart sújtó szankciókat, amelyek az ország egyik legfontosabb exportágazatát érintették. A megállapodás jelentős diplomáciai siker Lukasenkának.

Az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumipart sújtó szankciókat Fotó: AFP

Az USA feloldja a belarusz káliumsóra kivetett szankciókat

Az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumsóra kivetett szankciókat – közölte John Coale amerikai különmegbízott a BelTA belarusz állami hírügynökséggel Minszkben, az Aljakszandr Lukasenka elnökkel folytatott kétnapos tárgyalásait követően. A BelTA beszámolója szerint Coale úgy fogalmazott:

Donald Trump elnök utasításainak megfelelően az Egyesült Államok feloldja a belarusz káliumsóra vonatkozó szankciókat. Úgy vélem, ez nagyon jó lépés az Egyesült Államok részéről Belarusz számára.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban nevezte ki Coale-t Belaruszért felelős különmegbízottá. Megbízatásának egyik fő feladata a több mint ezer politikai fogoly szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások előmozdítása.