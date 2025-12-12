Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról – tűzszünet jöhet?

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Türkmenisztánban tárgyalt orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, akinek felvetette egy korlátozott tűzszünet ötletét, amely az ukrajnai kikötők és energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére vonatkozna.

Erdogan török elnök tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és felvetette egy korlátozott tűzszünet lehetőségét Ukrajnában Fotó: AFP

Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajnáról

Erdogan egy korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte „előnyös lenne” – írta közleményében a török elnök hivatala. Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videokonferenciáján úgy ítélte meg, hogy

egy ilyen tűzszünet olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához.

Néhány nappal később már „aggasztó eszkalációnak” nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők.