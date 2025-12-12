PutyinRecep Tayyip ErdoganUkrajnatűzszünetorosz-ukrán háború

Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról – tűzszünet jöhet?

Erdogan török elnök tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és felvetette egy korlátozott tűzszünet lehetőségét Ukrajnában. A javaslat a kikötők és az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére irányulna, és Erdogan szerint előnyös feltételeket teremthetne a későbbi átfogó béketárgyalásokhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 20:13
Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról Forrás: AFP
Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Türkmenisztánban tárgyalt orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, akinek felvetette egy korlátozott tűzszünet ötletét, amely az ukrajnai kikötők és energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére vonatkozna.

Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajnáról

Erdogan egy korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte „előnyös lenne” – írta közleményében a török elnök hivatala. Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videokonferenciáján úgy ítélte meg, hogy 

egy ilyen tűzszünet olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához. 

Néhány nappal később már „aggasztó eszkalációnak” nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy 

Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.

 

Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

